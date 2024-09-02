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Marco Pigossi se casa com cineasta Marco Calvani em cerimônia intimista na Itália

Casal está junto desde 2021 e havia oficializado a união no civil no final do ano passado
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 02 de Setembro de 2024 às 08:27

Marco Pigossi e Marco Calvani se casam na Toscana, Itália
Marco Pigossi e Marco Calvani se casam na Toscana, Itália Crédito: Instagram/@hugogloss
O ator Marco Pigossi e o cineasta italiano Marco Calvani se casaram em uma cerimônia privada na Toscana, na Itália, neste sábado (31). No final de 2023, os dois já haviam oficializado a união no civil, com uma celebração discreta em São Paulo.
Um vídeo do casal durante o casamento foi divulgado pelo portal Hugo Gloss no Instagram neste domingo (1º). Nas imagens, os dois vestem ternos claros iguais, descalços durante a cerimônia, e são recebidos pelos convidados com muita festa.
Pigossi e Calvani estão juntos desde 2021, quando assumiram publicamente o relacionamento durante o Dia de Ação de Graças dos Estados Unidos, onde também fazem trabalhos juntos.
Na época, o ator compartilhou uma foto no story do Instagram andando de mãos dadas com o parceiro na praia e escreveu: "Chocando um total de zero pessoas".
Marco Calvani é irmão mais velho do ator Luca Calvani, conhecido por séries da Netflix e filmes.
Pigossi reconheceu ter ficado surpreso com a repercussão do relacionamento. "Foi bem surpreendente positivamente para mim. Muitas pessoas me mandam mensagens, me citam como uma inspiração. Pretendo continuar, sempre que possível, dando visibilidade e voz a essa causa e às pessoas que estão na linha de frente para melhorar a vida da comunidade [LGBTQIA+]", disse em entrevista ao jornal O Globo.

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