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"Mania de Você"

"É uma cachorra", diz Mariana Ximenes sobre sua personagem na próxima novela das nove

Atriz interpretará Isis, jovem pobre e ambiciosa que se casa com o filho de uma milionária e dá início a um triângulo amoroso com outro personagem
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 31 de Agosto de 2024 às 11:33

Mariana Ximenes em lançamento de
Mariana Ximenes em lançamento de "Mania de Você" Crédito: Lucas Teixeira/Globo
É a segunda vilã consecutiva que Mariana Ximenes interpreta. Gilda Torquato, da novela de época "Amor Perfeito" (2023), era ambiciosa, dissimulada. Já Isis Cavalcanti, uma das antagonistas de "Mania de Você", próxima trama das 21h da Globo, é, segundo a própria, "mais real". "A coisa muda de figura quando é uma história contemporânea", afirma.
"Vigarista" e "cachorra" foram os dois adjetivos escolhidos, às gargalhadas, por Mariana para definir a sua personagem no folhetim escrito por João Emanuel Carneiro. Mas ela defende sua Isis: "O próprio slogan do João propõe que o jogo vira o tempo inteiro, ninguém é sempre bom ou mau. Então... Não dá para cravar nada. Adoro isso", diz. "Mania de Você" estreia no próximo dia 9 de setembro.

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Isis é uma jovem pobre e ambiciosa que se aproxima da milionária Berta (Eliane Giardini) nos primeiros capítulos. Ela acaba se casando com o filho de Berta e dá início a um triângulo amoroso com outro personagem. Vêm, em seguida, a gravidez e uma morte, dando início a uma série de reviravoltas, que ela prefere não detalhar. "Isis vai dar trabalho. Não posso dar spoilers porque perde a graça e eu também ainda sei pouco do que vai acontecer lá na frente", desconversa.
Mariana, 43, está comemorando 26 anos de carreira em 2024. "O tempo passa", declara, para logo completar: "Que bom, né? Eu prefiro que o tempo passe mesmo. Viver é tão bom, e eu me sinto cada vez melhor". Ela diz que não vê problemas em envelhecer em público. "Me permito ter rugas, mas me cuido porque acredito no meu corpo como instrumento de trabalho. Quero viver bem e muitos anos. Minha meta é Fernandona [Fernanda Montenegro]".
Ela conta que já se submeteu a alguns procedimentos, sim, e, inclusive, chegou a fazer a campanha recente de um tratamento com ultrassom microfocável. "Foi feito com um médico, com parcimônia e com consciência porque acho que a gente tem que ter expressão. Não julgo quem faça procedimentos que mudam um pouco mais. Tem que ter livre arbítrio".
De namorado novo (o nome ela não diz), Mariana congelou óvulos há um tempo e gosta de falar sobre uma possível maternidade. "Quero muito ser mãe. Sempre quis e não sei quando é que isso vai acontecer. Me precavi. Congelei porque eu realmente gostaria de ser o que eu quero. Tenho livre a vida".
Ela não descarta a possibilidade de ser mãe solo: "Sim. E por que não? Eu ainda penso em ter um encontro, um pacto de amor. Mas eu quero muito ser mãe. Então, vamos ver o que o tempo me reserva".

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