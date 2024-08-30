Chay Suede diz que Centro de Vitória poderia ser cenário de novela

É difícil estabelecer se ele é o verdadeiro vilão, porque há muitos vilões nessa novela. Há mais vilões do que mocinhos. Mavi é vilão, claro, mas espero que ele seja mais do que isso. A gente tá construindo uma coisa que possibilita o Mavi ser um personagem maior que um vilão, maior que um anti-herói, acho que ele pode ser um catalizador de muitas coisas na trama. Ali é patológico num nível irreversível. Acho que a gente é fascinado por pessoas que tem esse lado perverso. Senão, todos esses documentários sobre jogo do bicho, psicopatas, não faziam tanto sucesso. A gente tem, sim, fascínio sobre pessoas perversas. Acho que o Mavi é essa pessoa sobre quem a gente tem esse fascínio na vida real. E um fascínio não positivo, exatamente, mas de querer acompanhar e entender como funciona esse ser humano.