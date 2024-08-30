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Lançamento de novela

Chay Suede diz que Centro de Vitória poderia ser cenário de novela

Capixaba interpretará um vilão na nova novela das 9 da TV Globo. Em um bate-papo, Chay revelou sonho envolvendo o ES
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 30 de Agosto de 2024 às 17:07

Chay Suede na festa de lançamento de ‘Mania de Você’
Chay Suede na festa de lançamento de ‘Mania de Você’ Crédito: Lucas Teixeira/Globo
E tem capixaba estreando em mais uma novela da TV Globo! Chay Suede mudou o visual e alongou os cabelos para dar vida ao personagem "Mavi", que será um dos vilões na nova novela das 9, a 'Mania de Você'. Na trama, Chay interpretará um hacker carismático, amoral e ambicioso, a dramaturgia chega às telinhas em setembro, substituindo “Renascer”. 
A repórter Naiara Arpini do Em Movimento, da TV Gazeta, esteve na festa de lançamento da novela, no Rio de Janeiro, e bateu um papo com o capixaba, que revelou o sonho de ver alguns cenários do ES sendo retratados em alguma novela.

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"O Centro de Vitória, Santo Antônio e Ilha das Caieiras. Toda essa parte onde começou Vitória. É uma região fascinante, que conheço muito bem, vivi minha infância e adolescência, pra mim essa região é preciosa, num lugar nostálgico e histórico."
Diretor artí­stico Carlos Araujo e Chay Suede, como Mavi, nos bastidores de
Diretor artí­stico Carlos Araujo e Chay Suede, como Mavi, nos bastidores de "Mania de Você" Crédito: Manoella Mello/Globo
Além de Chay, estão confirmados nomes no elenco como: Agatha Moreira, Nicolas Prattes, Rodrigo Lombardi, Adriana Esteves, Fábio Assunção, Simone Spoladore e Mariana Ximenes. Confira a entrevista completa com o ator abaixo:

Mavi é o verdadeiro vilão dessa novela?

É difícil estabelecer se ele é o verdadeiro vilão, porque há muitos vilões nessa novela. Há mais vilões do que mocinhos. Mavi é vilão, claro, mas espero que ele seja mais do que isso. A gente tá construindo uma coisa que possibilita o Mavi ser um personagem maior que um vilão, maior que um anti-herói, acho que ele pode ser um catalizador de muitas coisas na trama. Ali é patológico num nível irreversível. Acho que a gente é fascinado por pessoas que tem esse lado perverso. Senão, todos esses documentários sobre jogo do bicho, psicopatas, não faziam tanto sucesso. A gente tem, sim, fascínio sobre pessoas perversas. Acho que o Mavi é essa pessoa sobre quem a gente tem esse fascínio na vida real. E um fascínio não positivo, exatamente, mas de querer acompanhar e entender como funciona esse ser humano.

Como está sua relação com o Espírito Santo?

Eu fui esse ano, no início do ano. Eu vou pra Vitória, eu sou de Santo Antônio, então vou pra Santo Antônio sempre. Mas, normalmente, quando vou pro Espírito Santo, eu pego uma casa em Manguinhos, que é uma praia que eu amo, fico por lá e visito os parentes. Vou pra Vila Velha ver minha tia, vou a Santo Antônio ver minha vó, ao Centro ver meus amigos. Mas tenho ido e ficado em Manguinhos, pra curtir a praia. A novela também fala sobre gastronomia. Tem espaço pra uma moqueca capixaba aí? Meu sonho! Eu acho que se elas (Viola e Luma, personagens de Gabz e Agatha Moreira) forem boas cozinheiras de verdade, a gente vai concordar que uma hora elas vão preparar uma moqueca capixaba, que é a moqueca. A Bahia que não nos ouça, vamos deixar entre a gente aqui quietinho.

Alguma novela poderia ser gravada no ES, né?

Seria a realização de um sonho pra mim, porque acho o Espírito Santo diverso, interessante, bonito, com gente única. E acho que realmente falta, no audiovisual, histórias sobre o Espírito Santo em geral. Acho que retratar o povo capixaba algo que tá em debito na nossa dramaturgia e espero em algum momento fazer parte disso.

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