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Televisão

Eliane Giardini sobre sua personagem em 'Mania de Você': "Confia muito nas pessoas"

Em bate papo com HZ, atriz abriu mais detalhes sobre Berta, nova personagem na novela das 21h, da TV Globo
Felipe Khoury

Felipe Khoury

Publicado em 24 de Agosto de 2024 às 11:00

Eliane Giardini dará vida a Berta, sua nova personagem em Mania de Você
Eliane Giardini dará vida a Berta, sua nova personagem em Mania de Você Crédito: Globo/ Manoella Mello
Romance, drama, mistério, aventura e pitadas de humor, essa é a aposta da próxima novela das 21h da TV Globo, “Mania de Você’. A trama, criada e escrita por João Emanuel Carneiro, terá como pano de fundo um cenário de natureza paradisíaca, onde a atmosfera dos resorts convive com a simplicidade das comunidades locais.
Com estreia marcada para o dia 9 de setembro, a novela terá um elenco de peso. Gabz, Agatha Moreira, o capixaba Chay Suede, Nicolas Prattes, Adriana Esteves, Mariana Ximenes e Eliane Giardini prometem envolver o público nos próximos meses. E claro que HZ não poderia ficar de fora de todos os detalhes.
Conversamos com a atriz Eliane Giardini, que dará a vida a Berta - uma milionária que após perder o filho em um acidente de lancha, se apega a nora Ísis e o neto Tomás, interpretados por Mariana Ximenes e Paulo Mendes. “Ela confia muito nas pessoas. Não sei muito bem ainda para onde vai, mas me parece que, por enxergar qualidades nas pessoas, elas também se tornam pessoas boas”, conta.
Elenco da nova novela das 21h,
Elenco da nova novela das 21h, "Mania de Você" Crédito: Globo/ Manoella Mello
“É uma personagem que não gosta de uma vida solitária. Gosta de estar perto do neto, eles têm uma relação riquíssima. E após a tragédia do filho, ela descobre na Isis uma nora ideal, mas ela não sabe que é uma vigarista. A Berta vai cedendo espaço para ela porque ela entende que hoje ela precisa da nora e do neto para viver”, disse.

CONFIRA A ENTREVISTA COMPLETA

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