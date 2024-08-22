Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Televisão

Beatriz, do 'BBB 24', é escalada para novela da Globo

Autor escreveu uma personagem especialmente para a ex-vendedora. Ela comemorou o convite nas redes sociais
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 22 de Agosto de 2024 às 15:02

Beatriz, do 'BBB 24', irá fazer participação especial na novela 'Família é Tudo' Crédito: Reprodução/Instagram
Beatriz Reis, ex-participante do Big Brother Brasil 24, anunciou nesta quinta-feira, 22, que foi escalada para uma novela da Globo. A vendedora explicou que foi convidada por Daniel Ortiz, autor de Família é Tudo, para fazer uma participação especial na trama da sete.
Nas redes sociais, ela compartilhou uma foto com Ortiz. "Daniel, seu danado! Lembra dessa foto? Nosso primeiro almoço juntos. Quando recebi sua ligação, nem acreditei! Me lembro como se fosse hoje: nós naquele almoço e você falando que me queria na sua novela e que iria escrever um personagem especialmente para mim, a Selminha Veneno. Ela chegou."
Ela agradeceu a oportunidade dada pelo autor e celebrou o primeiro passo como atriz na televisão. "Obrigada por confiar e acreditar no meu potencial, por me dar essa grande oportunidade", disse.

A novidade também foi motivo de alegria para os fãs de Beatriz, que lotaram o Instagram da ex-BBB de elogios. "Bia, imagino que você ficou enlouquecida com o convite, muito merecedora", escreveu um internauta. "Bia, você merece muito sucesso. Viver nossos sonhos não tem explicação", comentou outro.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

celebridades Famosos bbb 24
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados