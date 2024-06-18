Beatriz diz que não beijou ninguém após o BBB 24

"Sou um pouco reservada", diz a ex-BBB Beatriz Crédito: Reprodução/Instagram/@beatrizreisbrasil

Beatriz Reis disse que não beijou ninguém após participar do BBB 24 (Globo) e deu mais detalhes sobre a sua vida amorosa.

A vendedora confessou que ainda não beijou ninguém após sair do programa. "Sou um pouco reservada. Por incrível que pareça, sou um pouquinho mais tímida para essa parte. Toda panela tem sua tampa, ainda não sei onde está a minha. Mas estou sempre observando, estou muito focada também nas novas oportunidades", disse em entrevista ao Gshow.

Ela apontou que a presença de seguranças também a inibe: "Quando você chega em um lugar, às vezes tem seguranças, pessoas em cima, e você pergunta: 'Como beija na boca?'. Mas estou muito feliz!".

Apesar disso, a ex-BBB segue esperançosa com o futuro. "Acredito que Deus prepara tudo para a gente, acredito que na parte amorosa não vai ser diferente. Acredito que na hora certa, o beijo vem, a pessoa vem", reforçou.