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Reality Show

Globo aproveita 'efeito BBB', fecha patrocinadores de novo reality e arrecada R$ 300 milhões

Estrela da Casa, comandado por Ana Clara Lima, estreia em agosto com venda extra de cota
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 06 de Junho de 2024 às 08:18

Ana Clara fala sobre a apresentação do novo programa
Ana Clara será a apresentadora do Estrela da Casa Crédito: Globo/Estevam Avellar
Principal aposta da Globo para o segundo semestre, o reality show Estrela da Casa já é um sucesso comercial. Dois meses antes de sua estreia, marcada para o dia 13 de agosto, o programa já vendeu todas as suas principais cotas de patrocínio e precisou abrir um espaço extra devido à alta demanda.
A arrecadação ultrapassa R$ 300 milhões. O F5 teve acesso aos contratos já firmados e ao pacote entregue ao mercado publicitário. A cota Melodia, a principal do reality, foi comprada pelo banco digital Mercado Pago, L'Oreal, Budweiser, Perdigão e Mercado Livre. Esta última, dona do Mercado Pago, pagou pelo espaço de duas cotas.
Cada uma das marcas desembolsou R$ 45,9 milhões, o que somados, dá R$ 229,5 milhões. A cota de Top 5 segundos, dividida em duas, com os nomes Acorde e Compasso, também já foi negociada.
O amaciante Confort, da Unilever, pagou R$ 22,1 milhões pelo Top acorde. A Compasso ainda está disponível, mas já há uma negociação em curso.
A lista de parceiros comerciais do programa, até o momento, conta ainda com L'Oreal e Brilhante, em combos de Segmento, dedicados a ações especiais dentro da casa, e Budweiser e Mercado Pago, em combos Dinâmica, que falará diretamente com participantes.
Somados, os dois combos foram vendidos por R$ 57,1 milhões. Contabilizando todas as vendas realizadas até aqui, a Globo já tem garantidos R$ 308,7 milhões com o programa, o que já lhe rende lucro. A expectativa é superar R$ 400 milhões.
O fato de o reality show ser de confinamento, e ter entregas semelhantes ao que o BBB faz, além de ser dirigido por J.B de Oliveira, o Boninho, foi considerado um facilitador para as vendas no mercado.
O bom desempenho financeiro foi comemorado por Manzar Feres, diretora de negócios da Globo, na Rio2C, em painel realizado pela emissora nesta quarta-feira (5).
Estrela da Casa será apresentado pela ex-BBB Ana Clara Lima, e tem direção artística de Creso Eduardo Macedo e Rodrigo Dourado, produção de Maiana Timoner e direção de gênero de Boninho. A atração terá exibição na TV Globo, com desdobramentos no Multishow, e confinamento transmitido 24 horas por dia no Globoplay.

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