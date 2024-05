“Tomara que tenha capixaba”, diz Ana Clara sobre reality Estrela da Casa

Música e confinamento. É o que propõe o “Estrela Casa”, o novo reality show da TV Globo. Sob comando de Ana Clara, o programa chega às telinhas no dia 13 de agosto com um formato totalmente inédito e original. Mas até lá, nós, de HZ, já nos antecipamos e batemos um papo com a apresentadora sobre o novo desafio. E será que vai ter capixaba?!



“A palavra é desafio. O ‘Estrela’ foi uma encomenda para ser um programa que misturasse essa parte do reality show junto com a música, que é também uma outra grande paixão do nosso povo. Juntar essas duas coisas é uma receita muito poderosa de sucesso. Mas é um desafio, uma página em branco que a gente tem para construir”, conta Ana Clara.

Ainda com certo suspense sobre as dinâmicas, a ex-BBB e apresentadora revelou que o formato vai buscar um certo equilíbrio entre as atividades musicais e - claro - a convivência entre os artistas. Para Ana, o programa chega com uma proposta de não saturar o público em nenhum aspecto.

“O que dá para adiantar é que o programa vai funcionar nos moldes que as pessoas adoram assistir: 24 horas ao vivo. Eu acho que uma característica muito legal do ‘Estrela’ é o equilíbrio entre as coisas que estamos propondo apresentar para o público: música, convivência e jogo” ANA CLARA

Ao longo da competição, os participantes encaram uma rotina de provas e desafios, além de dinâmicas que surgem para acrescentar uma pitada de imprevisibilidade. A hora de apresentar a nova música, de colocar conhecimentos artísticos em prática, os duelos musicais que resultam em mais – ou menos – tempo nos shows, a disputa pela imunidade que garante mais uma semana na casa ou a temida tarefa de indicar um colega de palco para eliminação: tudo será fundamental e decisivo no jogo.

O público vai ser o nosso grande termômetro de tudo. As pessoas vão poder ver lados do artista muito desnudos. Você vai ver o artista acordando, dormindo, como se prepara para subir no palco, o processo criativo. O grande bastidor na vida de um cantor. Você pode gostar muito do trabalho de alguém, mas não curtir a personalidade

NOVA ETAPA NA VIDA PROFISSIONAL DE ANA

Aos 27 anos, Ana Clara já pode se considerar uma veterana em reality show em tão pouco tempo. Pouco depois de deixar o 'Big Brother Brasil', em 2018, a jornalista já esteve no time do #RedeBBB, onde se destacou pelas entrevistas com os eliminados. Além disso, ela também deixou sua marca registrada no ‘Vídeo Show’, na TV Globo, e outros programas no Multishow e no GNT.

Até hoje, Ana Clara é figurinha carimbada nas coberturas de grandes festivais, como o Rock in Rio, Lollapalooza e Planeta Atlântida. Em 2023, comandou o inédito ‘Panelaço’, no GNT e a segunda temporada de ‘Túnel do Amor’, no Multishow e Globoplay. Apresentou ainda o ‘The Voice Kids no Parquinho’, para o Globoplay, 'Bate-Papo’ e ‘A Eliminação’ durante o 'No Limite’.

Ana Clara em vídeo de inscrições para novo reality musical da Globo. Crédito: YouTube/TV Globo

Diante de tanto sucesso, a “menina dos olhos de ouro” da Globo contou como recebeu a oportunidade de apresentar o novo reality. “O Estrela é algo que eu venho batalhando, me aprimorando para conquistar - que é um programa ao vivo, diário, na Globo. Isso foi sempre o grande sonho da minha vida profissional. E receber esse convite foi um: ‘Caramba, está acontecendo’.

DO BBB PARA O ESTRELA

Ana ainda revelou em primeira mão como a experiência de ter de participar no Big Brother Brasil 18 fez diferença para encarar o desafio de apresentar o Estrela da Casa. Segundo ela, ter feito parte da casa mais vigiada do país foi essencial para conseguir entender alguns pensamentos e sentimentos dos futuros participantes.

“Tem algumas nuances, dos sentimentos, da cabeça da pessoa, que só quem já passou por uma situação parecida, entende. Cada experiência que a gente tem na nossa vida é muito individual, só que tem coisas que quem já passou (por um reality) conhece. Ter estado no BBB talvez tenha me dado esse tato de entender melhor como a pessoa está se sentindo.”

Ana Clara participou do BBB em 2019 e também trabalhou no reality. Crédito: Instagram/@anaclaraac

ANA CLARA CONHECE O ES E NAMORA UM CAPIXABA

O Espírito Santo já virou uma segunda casa para Ana. Isso porque o namorado dela, Bruno Tumoli, é capixaba e costuma trazer a amada sempre que pode - para terras capixabas. Inclusive, a apresentadora passou o Natal por aqui em 2023 e ainda trouxe o ‘Papito’ junto.

“Conheço um monte de gente do Espírito Santo, gosto muito. Acho um estado riquíssimo. É um dos estados que mais gosto de viajar, e não só porque a família do meu namorado é daí, mas porque acho muito parecido com o Rio de Janeiro, que é a minha cidade”, frisou Ana.

Ana Clara e o namorado Bruno Tumoli passaram o Natal no ES. Crédito: Reprodução/Instagram/@anaclaraac

A jornalista ainda disse que considera o ES um lugar leve e com boa gastronomia. Por sinal, há uma expectativa - por parte dela – para ter um capixaba no programa. “Eu acho um lugar tão leve. Eu amo a culinária capixaba. É um lugar ímpar. Tomara que tenha um capixaba no programa”, finalizou.

A Gazeta integra o Saiba mais