Exposição reúne fotografias Do corpo, quase nu na Mosaico Fotogaleria

A Mosaico Fotogaleria inaugurou, no dia 12 de dezembro, a exposição “Do corpo, quase nu”, reunindo 22 fotografias do artista paulistano Marcelo Macaue — fotógrafo, mestre e doutorando em Filosofia pela PUCPR. Resultado de uma pesquisa que atravessa 15 anos, a mostra aprofunda questões levantadas em seu primeiro livro, "Do corpo, poesia", ampliando o diálogo entre arte, filosofia e política do corpo.



Com curadoria de Gabriel Lordello, a exposição tensiona os limites entre a estética normativa e a potência da diversidade, abordando temas urgentes como representação, inclusão e a presença de corpos historicamente invisibilizados. As imagens — em preto e branco e em cores, produzidas em estúdio — vão de composições geométricas banhadas por luz pontual a naturezas mortas com simbologia fálica, até chegar a retratos que exibem, com dignidade e força, pessoas com nanismo, obesidade, amputação, deficiências, mastectomia, autismo, idosos, cadeirantes, além de diferentes corpos negros e brancos.

É um convite a reconhecer e reverenciar a multiplicidade do humano. Para Macaue, o projeto nasce do gesto estético, mas deságua na urgência política: “A estética do corpo normativo nega a diversidade dos corpos. É preciso mais do que consciência — é preciso agir”. A abertura da exposição marca também o lançamento do livro Do corpo, quase nu, primeiro de uma série que o artista publicará em 2026.

Serviço

Exposição e lançamento do livro Do Corpo, Quase Nu, de Marcelo Macaue

Abertura : 12 de dezembro, às 19h

: 12 de dezembro, às 19h Em cartaz até 7 de fevereiro de 2025

Local: Mosaico Fotogaleria

ENTRE A MATÉRIA E A LUZ

A Coleção Merge marca a estreia da designer Marina Kurten Moreira no universo das mesas de jantar, centro e laterais. Em inglês, merge significa fundir, unir, misturar. Mas aqui, o verdadeiro sentido da palavra está no intervalo entre as partes: no instante da transição, quando um elemento começa a se tornar outro.

É nesse espaço liminar que nasce o equilíbrio que define a coleção. Em Merge, o gesto manual e a precisão construtiva não se anulam; coexistem como forças complementares. Fiel à sua linguagem autoral, Marina investiga geometrias puras e movimentos circulares que tensionam a rigidez do desenho.

Cálculo e rigor conceitual se combinam a um olhar sensível, revelando uma sintonia fina entre estrutura e expressão. Nesta edição, a designer aprofunda suas pesquisas sobre contrastes táteis e visuais.

Merge é sobre encontros: entre o humano e o técnico, o traço e a estrutura, o calor manual e a precisão industrial. As mesas assumem um caráter escultórico — o cone, elemento recorrente em sua estética, atua como suporte, ritmo e movimento, sustentando volumes que parecem flutuar.



