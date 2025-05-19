Casa do Governador ressignifica espaço burocrático em nova galeria de arte

A mostra “Quem Tem Medo de Bicho Pau?”, do artista maranhense Hiorlando, foi a escolhida par a estreia do espaço Crédito: Divulgação

A Galeria Gabinete, localizada no Parque Cultural Casa do Governador, foi inaugurada na última sexta-feira. Anexo à residência oficial, o espaço, que era utilizado como gabinete de reuniões do governador, foi cedido para o uso do Parque Cultural Casa do Governador, transformando-se em um espaço de arte dedicado a receber exibições temporárias de artistas locais, nacionais e internacionais.

A mostra “Quem Tem Medo de Bicho Pau?”, do artista maranhense Hiorlando, foi a escolhida par a estreia do espaço. A exposição é uma iniciativa do Museu Vale, do Centro Cultural Vale Maranhão e do Instituto Cultural Vale, com patrocínio da Vale e realização do Ministério da Cultura via Lei de Incentivo à Cultura.

Estive na abertura do evento e a exposição está linda! São mais de 100 esculturas feitas pelo artista popular de Água Doce do Maranhão, que transforma madeira em bicho e bicho em encantamento. E revela nas formas e texturas um mundo onde o real e o imaginário coexistem. A curadoria é de Gabriel Gutierrez, diretor do Centro Cultural Vale Maranhão.

Achei muito simbólico convidarem um artista popular para inaugurar a galeria, que era orginalmente, um espaço de poder. Um espaço de decisões a porta fechadas se abre para a arte popular. Esta, que durante anos, foi relegada a segundo plano, vem ganhando visibilidade e valor nos últimos anos. E é fundamental abrir espaço para a arte popular, pois esta tem um papel importante na preservação da diversidade cultural e é essencial para entender a história, a cultura e a identidade de um povo.

A exposição permanece em cartaz até o dia 4 de julho e é aberta ao público. Para participar basta retirar o ingresso no clicando neste link

Exposição "A Cidade Sou Eu"

"A Cidade Sou Eu"

A OÁ Galeria inaugural, no último dia 30, a exposição "A Cidade Sou Eu", reunindo obras de dez artistas capixabas — sendo que nove deles expõem na galeria pela primeira vez. A mostra tem como objetivo repensar o cenário artístico de Vitória, por meio das produções mais recentes desses jovens artistas.

É sempre bom conhecer a produção de novos artistas e ver o que os artistas já conhecidos têm realizado, revisitando sua arte a cada nova exposição. Por isso, gosto tanto das exposições coletivas, por nos proporcionarem esse olhar. A exposição segue até o dia 4 de julho.

Tidelli lança coleção assinada por Francesco Maccapani Missoni

Nova coleção Tidelli

Mais de 20 cores de cordas formam 12 estampas na nova coleção Tidelli, assinada pelo artista italiano Francesco Maccapani Missoni. Lançada durante a Semana de Arte de Miami (que reúne as maiores feiras de design e arte contemporâneos das Américas como a Art Basel Miami e a Design Miami), a coleção Pentagramma foi inspirada nas infinitas possibilidades melódicas que surgem de apenas sete notas musicais.

A coleção é composta por quatro produtos que integram o catálogo da Tidelli, a poltrona e cadeira Quechua, o banco Oslo e o Cubo da linha Club, desenhados por Luciano Mandelli, presidente da Tidelli. Com as várias opções de estampa e de mobiliário disponíveis são possíveis 48 combinações únicas. A nova coleção já aterrissou na Tidelli Vitória, localizada no 3º piso da Loja Stampa, que tem a exclusividade da marca no Espírito Santo

GAB conquista prêmio no A' Design Award com a Poltrona Dolomite

Poltrona Dolomite

A GAB, marca de design autoral liderada pela designer de mobiliário e arquiteta Gabriela Casagrande, acaba de conquistar o Bronze A’ Design Award - um dos mais prestigiados prêmios internacionais do design mundial - na categoria Furniture Design. A conquista veio com a Poltrona Dolomite, criação que expressa o equilíbrio entre a forma, função e responsabilidade ambiental.

Inspirada nas formas sinuosas da Serra Paranaense, a peça combina ergonomia e leveza visual, com estrutura de madeira tauari de origem certificada, proveniente do manejo sustentável. Fabricada por artesãos locais, a poltrona carrega a tradição da marcenaria brasileira, apoiando a economia regional e preservando transmissão de saberes manuais.