A DW! Semana de Design de São Paulo, acontece essa semana. De 10 a 16 de março de 2025, a 14ª edição do maior festival urbano de arquitetura, design e interiores do Brasil movimenta a cidade de São Paulo, juntamente com a Expo Revestir. São eventos, feiras, instalações artísticas, palestras, experiências e ativações únicas, em uma semana que celebra o design autoral, as ideias inovadoras, a economia criativa e a paixão por este universo.

Grandes nomes e talentos do design brasileiro

Idealizada pelos designers e empreendedores Pedro Luna e Gabriel De La Cruz, a mostra integra a programação da DW! Semana de Design de São Paulo 2025. Com curadoria da arquiteta Carolina Gurgel e consultoria da pesquisadora e crítica de design Adélia Borges, "Um Lugar - Cadeiras Brasileiras Contemporâneas” apresenta um recorte expressivo do design nacional, reunindo cerca de 50 cadeiras que transitam entre tradição e inovação.

Lider celebra 80 anos com exposição inédita na DW

A exposição, intitulada "Processo com alma", tem cenografia assinada por Alexandre Rousset e propõe uma imersão na história da marca. A curadoria é do Estúdio Nada Se Leva, responsável pela direção criativa da Lider.

A mostra está organizada em sete eixos temáticos, cada um representando uma fase significativa da trajetória da Lider — desde suas raízes artesanais até sua consolidação no design contemporâneo. A exposição destaca peças icônicas do portfólio da marca, assinadas por renomados profissionais.

Portobello apresenta linha assinada por Vik Muniz

A Portobello estar presente na 23a Expo Revestir, com lançamentos da Coleção Bossa On the Road. Feels like Home. Entre os destaques, a linha Haptic, cocriada com o artista Vik Muniz.