Arquiteta projeta cabana modular e sustentável que será destaque em evento de decoração

O módulo é inteiramente construído em madeira e utiliza tecnologias modernas, como telhado Shingle com Ecotelha e painéis de vedação em EPS com acabamento vinílico Crédito: Divulgação

A “Cabana Refúgio”, projeto modular de 36m² sob curadoria da arquiteta Paulete Almeida, será um dos destaques da Feira Espírito Madeira - Design de Origem 2024, que acontece de 07 a 09 de novembro, no Centro de Eventos Padre Cleto Caliman, em Venda Nova do Imigrante (ES).

O projeto, localizado logo na entrada do evento, propõe uma construção prática, rápida e esteticamente agradável, ideal para pousadas, locações em plataformas ou mesmo moradias de fim de semana nas Montanhas Capixabas.

A proposta da “Cabana Refúgio” une funcionalidade e design. Com um layout que inclui quarto, sala, banheiro e uma cozinha de apoio, o módulo é inteiramente construído em madeira e utiliza tecnologias modernas, como telhado Shingle com Ecotelha e painéis de vedação em EPS com acabamento vinílico.

Essa escolha elimina a necessidade de alvenaria, reboco e pintura, facilitando a montagem e reduzindo os custos de mão de obra, um recurso cada vez mais escasso no mercado da construção civil.

Além da praticidade, o projeto destaca o uso de materiais sustentáveis e resistentes, como as amplas esquadrias de madeira e vidro que proporcionam a sensação de amplitude e integram o ambiente externo à cabana.

Os acabamentos do projeto são de alta qualidade, com parceiros renomados que contribuem para a durabilidade e sofisticação da construção. A proposta tem um custo estimado de R$ 180 mil, oferecendo uma solução viável tanto para quem busca uma cabana para alugar, quanto para aqueles que desejam uma moradia temporária.

O público da Feira Espírito Madeira poderá conferir de perto essa proposta e até mesmo adquirir o projeto completo para uso próprio, seja como uma residência prática ou uma oportunidade de investimento em turismo nas Montanhas Capixabas.

O pioneirismo da CasaCor ES

Nesta edição da CasaCor ES, a grande novidade é a cafeteria vegana, sendo a primeira mostra do país, a oferecer um espaço com alimentos a base de vegetais e livre de crueldade animal Crédito: Divulgação

Não é a primeira vez que a mostra capixaba é pioneira no Brasil, apresentando novidades e lançando tendências. Foi assim, com a Joalheria Ricardo Vieira, em sua primeira participação na Casacor, lançando o conceito de trazer ambientes comerciais para a mostra.

E, nesta edição, a grande novidade é a cafeteria vegana, sendo a primeira mostra do país, a oferecer um espaço com alimentos a base de vegetais e livre de crueldade animal.

Com os eventos climáticos se acentuando e impactando tantas vidas em todo o planeta, a adoção de uma alimentação sem ingredientes de origem animal, ou a redução desse consumo, é uma das melhores ações individuais para reduzir o aquecimento global, uma vez que a pecuária é a indústria responsável por mais de 70% do desmatamento da Amazônia e do Cerrado e pela emissão de gases de efeito estufa, no Brasil.

A cafeteria da CasaCor ES é operada por uma empresa vegana: a Agavegan, que oferece opções como misto quente vegetal, quiches veganos e sem glúten, tortas de limão, de pistache e de chocolate, mostrando que uma alimentação plant-based, além de nutritiva, é inclusiva e saborosa. Oferece, ainda, em seu cardápio, café da região do Caparaó, cultivado a mais de 1000 metros de altitude.

Foi projetada por Jacque Barros, Ana Forattini e Luiza Schwaun para ser um ponto de encontro acolhedor, com materiais atemporais e funcionais e uma paleta de cores viva e alegre. A belíssima vista foi aproveitada ao máximo, com área de assentos voltada para a paisagem.

Essência praiana

A Coleção Cecilia engloba namoradeira, espreguiçadeira, e outra versão da poltrona que valoriza ainda mais a madeira, um material que fortalece sua brasilidade Crédito: Divulgação

Linda Martins assina nova coleção para a DonaFlor Mobília, apresentando a coleção Cecília. As criações da profissional chegam para ressaltar elementos minimalistas, contrapostos com detalhes únicos, que contemplam produtos nutridos pela bossa do morar brasileiro.

Cecília nos transporta para perto do mar, com sua essência praiana e cheia de poesia. A linha Cecília foi projetada para ambientes internos e faz uma homenagem à avó de Linda, Erna Cecília, que era uma grande apaixonada por trabalhos artesanais.

Desse modo, a designer criou um desenho que refletisse tal paixão, especialmente por meio do encosto, que exibe um trabalho feito com retalhos de tecidos que, combinados, formam uma volumetria que nos lembra várias pétalas de flor.