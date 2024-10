“De presente, o agora”: uma CasaCor conectada às questões da atualidade

A Arena CasaCor é um espaço versátil e plural para grandes encontros, seja de trabalho, seja de treinamento, seja de lazer. Crédito: Divulgação

Com 25 ambientes e 33 profissionais distribuídos pelo icônico Clube Ítalo-Brasileiro, na Ilha do Boi, a edição desde ano da CasaCor ES traz ambientes inéditos refletindo os atuais anseios sociais.



Palavras de ordem como desconectar, viver o agora, valorizar o simples, o lúdico e as imperfeições, além de resgatar a ancestralidade, a harmonia, o sensorial, os encontros de família e amigos, as questões ambientais, a diversidade e a inclusão: passados quatro anos da pandemia, tudo aponta para os aprendizados que estão se consolidando como herança para uma nova ordem mundial.

Escolhi seis ambientes que refletem muito da premissa da mostra, que este ano tem como tema “De Presente, o Agora”, que traz uma CasaCor muito mais conectada às questões da atualidade.

Bistrô Placas do Brasil, por Larissa Villaschi

Larissa Villaschi escolheu o tema Brasilidade e escolheu os revestimentos Amazonas e Rio Negro. Crédito: Camila Santos/Divulgação

Larissa Villaschi escolheu o tema Brasilidade e escolheu os revestimentos Amazonas e Rio Negro, inspirados no pirarucu, peixe símbolo dos rios e afluentes da região. Usando as padronagens desses revestimentos, um claro e, outro, escuro, a arquiteta propôs um paisagismo exuberante, dialogando com estes amadeirados contrastantes. O lugar ganha mais aconchego com peças de arte, com curadoria de Ivan Lopes.

Destaque também para a poltrona assinada por Sérgio Mattos, com design exclusivo para o bistrô. Com trinta lugares, o bistrô é um ambiente preparado para receber, um ponto de encontro bem no coração da mostra.

Living Gourmet, por Renzo Cerqueira

A sustentabilidade está em todos os materiais escolhidos, assim como nos móveis, objetos de decoração e na arte . Crédito: Camila Santos/Divulgação

O Living Gourmet é um espaço multifuncional e envolvente pensado para os encontros com família e amigos. A sustentabilidade está em todos os materiais escolhidos, assim como nos móveis, objetos de decoração e na arte que emoldura o espaço.

O projeto busca criar a inspiração para ambientes que não apenas respeitam a história e a cultura que nos moldam, mas que também incorporam a estética contemporânea e a funcionalidade necessária para a vida moderna. A decoração é aconchegante e acolhedora, aliando o conforto às boas energias. Nomes consagrados do design brasileiro marcam presença no espaço.

Suíte do Jovem Casal, por Sabrina Bolzan

Inspirado no Wabi Sabi, um estilo de vida introduzido no Japão, onde Wabi significa quietude e Sabi simplicidade. Crédito: Camila Santos/Divulgação

Aliando quietude e simplicidade, a designer Sabrina Bolzan projetou a suíte para ser a materialização do acolhimento de um jovem casal em um ambiente de paz e equilíbrio. É o desconectar com o externo, sentindo fundamentalmente o momento presente, o agora. O espaço traz relaxamento, a percepção da beleza existente nas imperfeições, a conexão com a natureza e a sofisticação do simples.

Inspirado no Wabi Sabi, um estilo de vida introduzido no Japão por Sen No Rikyo (um monge budista na cerimônia do chá), onde Wabi significa quietude e Sabi simplicidade. No ambiente sensorial e minimalista, destaque para o uso de madeira de demolição e de reflorestamento, objetos em cerâmica fria e fibras naturais. No armário, peças de brechós beneficentes.

Living com Varanda, por Sergio Paulo Rabello

O arquiteto Sergio Paulo Rabello escolheu aplicar uma paleta completamente escura, incluindo o revestimento de madeira das paredes. Crédito: Camila Santos/Divulgação

O arquiteto Sergio Paulo Rabello escolheu aplicar uma paleta completamente escura, incluindo o revestimento de madeira das paredes, todas em curvas. Para o piso escolheu o Travertino romano italiano. Optou por móveis claros e em estofados off white, valorizados pela iluminação cênica, que também destaca as boas obras de arte. O toque clássico que caracteriza o arquiteto estará lá, em algumas peças de seu acervo pessoal.

Sala Íntima, por Angélica Araújo

Para dar ainda mais identidade ao espaço, a arquiteta criou áreas de descanso e leitura . Crédito: caiocesar.archphoto/Divulgação

A capixaba radicada em Belo Horizonte há muitos anos, Angélica Araújo se reconecta com a cidade através da Sala Íntima, inspirada no refúgio de um cirurgião plástico bem conhecido na Ilha, o Dr. Ariosto Santos. Ela usa sobriedade no mobiliário, tons neutros e um pouco do acervo pessoal do cirurgião, que gosta de viajar e ler.

Para dar ainda mais identidade ao espaço, a arquiteta criou áreas de descanso e leitura e o espaço da mesa, que pode ser usado para trabalho e pequenas reuniões de amigos. Um confortável estofado complementa a identidade intimista da sala do cirurgião.

Arena CasaCor, por Angela Gomes e Amanda Lobos

Reflexões relacionadas ao Manifesto CasaCor assinado por Livia Pedreira, e a relação entre indivíduo, o espaço construído e a natureza é o que conecta a arquiteta Angela Gomes e a designer e ilustradora Amanda Lobos com o tema “De presente, o Agora”.

A Arena CasaCor é um espaço versátil e plural para grandes encontros, seja de trabalho, seja de treinamento, seja de lazer. Criado por mãe e filha, Angela Gomes e Amanda Lobos, o ambiente incorpora elementos e objetos que fazem parte da história familiar e de seu repertório cultural, refletindo uma vontade comum: a de criar um espaço circular que amplia e conecta uma rede de pessoas.

Destaque para a ambientação com layout aberto e flexível com um painel mural e tapeçarias criadas especialmente para a mostra por Amanda Lobos, artista premiada internacionalmente;almofadas e cachepots em resíduos de couro e cordas náuticas elaboradas pela designer Jacqueline Chiabay e obras de arte contemporânea de jovens artistas capixabas, como Pablo Vieira, Viva Vilar e Luciano Feijão.

Este texto não traduz, necessariamente, a opinião de A Gazeta.

