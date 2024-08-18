Porto do Sol: conheça a história do hotel que será demolido para virar condomínio de luxo

Esta edição da coluna é especial. Não é sobre lançamentos de produtos, móveis, revestimentos. Não é sobre mostras de decoração ou exposições de arte. Hoje, a coluna é sobre história, memória, orgulho e pertencimento.
Meu pai construiu o Hotel Porto do Sol Vitória, que foi inaugurado em dezembro de 1984, depois do sucesso do Hotel Porto do Sol Guarapari, inaugurado na década de 70. Os dois hotéis foram um marco para a hotelaria e para o turismo capixaba. Ambos ficaram sob nossa gestão até 1999.
Ficamos tristes ao tomar conhecimento pela imprensa de que a construtora que adquiriu o imóvel vai demolir o prédio. Um hotel que teve tamanha relevância para o Espírito Santo, que tem tanta história! É raro ver um prédio tão novo ser demolido. Muitos ex-funcionários, conhecidos e amigos também ficaram tristes com a notícia.
Mas sabemos que um empreendimento como esse é muito maior do que o prédio. São histórias e memórias que alcançam tantas pessoas, que estiveram conosco nessa jornada, ex-funcionários, clientes, parceiros. Por isso, decidimos promover um encontro com as pessoas que tem memórias do hotel, no período que esteve sob a nossa gestão e fazer um registro fotográfico e artístico.
O fotógrafo Cacá Lima vai fazer os registros fotográficos. E convidamos artistas do coletivo Urban Sketchers para desenharem e pintarem o hotel. Uma forma de, por meio da arte e da fotografia, perpetuar essa história.
O projeto arquitetônico é de Paulo Casé, grande arquiteto carioca. Com uma arquitetura imponente, o hotel foi uma referência em arquitetura, engenharia, serviço hoteleiro e gastronomia.
Pessoas ilustres como Fernanda Montenegro, Bibi Ferreira, Roberto Carlos, Vera Fisher, Xuxa e Paulo Autran se hospedaram conosco. Lá, aconteceram os principais eventos corporativos e sociais da cidade. As grandes empresas capixabas eram nossos clientes, na hospedagem e nos eventos. Festas de réveillon, casamentos, festas de quinze anos, foram inúmeros os eventos marcantes que aconteceram lá.
Com dois restaurantes, o Trapiche, que funcionava diariamente para o café da manhã e almoço, com serviço de buffet e à la carte. Os tradicionais Buffet Árabe, às quartas-feiras e a Feijoada de Axé, aos sábados, ficaram famosos e eram muito frequentados pelos capixabas.
Para o jantar, o restaurante Água Viva, com música ao vivo, recebia os hóspedes e capixabas que buscavam um ambiente único e uma gastronomia diferenciada. Nosso chefe de cozinha, José Marcos, fez estágios no restaurante Adega del Botin, em Madrid, considerado o restaurante mais antigo do mundo e com o chef francês Laurent Suaudeau.
O Centro de Convenções Revoada – todas as salas tinham nome de pássaros – era composta de várias salas e o Salão Passaredo tinha capacidade para eventos com até 400 pessoas, com cabine de tradução simultânea, uma novidade para a época.
E uma equipe de funcionários dedicada que tinha orgulho de fazer parte do melhor hotel do Espírito Santo e oferecer um serviço de excelência. Até hoje, encontro ex-funcionários que relatam que o Porto do Sol foi a melhor empresa em que eles trabalharam.
O encontro acontece hoje às 9h, no calçadão em frente ao hotel. Este encontro será a nossa forma de resgatar essas memórias tão importantes para os capixabas e destacar a importância desse empreendimento tão grandioso e inovador. E, também, uma forma de homenagear meu pai, um empreendedor que ousou construir os melhores hotéis do Espírito Santo.
Nos últimos dias, recebi inúmeras mensagens de pessoas relatando suas memórias do hotel. E foi maravilhoso perceber quão importante foi o Hotel Porto do Sol Vitória, na vida de tantas pessoas. Mas uma delas me tocou muito, da minha prima Tatiana Gianordoli, que resume o propósito desse encontro.
"João Dalmácio foi um empresário sempre vanguarda! Merece ver seu empreendimento ser consagrado, e não apagado", afirma.