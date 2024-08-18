Porto do Sol: conheça a história do hotel que será demolido para virar condomínio de luxo

O hotel já hospedou figuas como Fernanda Montenegro, Bibi Ferreira, Roberto Carlos, Vera Fisher, Xuxa e Paulo Autran Crédito: Arquivo pessoal

Esta edição da coluna é especial. Não é sobre lançamentos de produtos, móveis, revestimentos. Não é sobre mostras de decoração ou exposições de arte. Hoje, a coluna é sobre história, memória, orgulho e pertencimento.

Meu pai construiu o Hotel Porto do Sol Vitória, que foi inaugurado em dezembro de 1984, depois do sucesso do Hotel Porto do Sol Guarapari , inaugurado na década de 70. Os dois hotéis foram um marco para a hotelaria e para o turismo capixaba. Ambos ficaram sob nossa gestão até 1999.

Mas sabemos que um empreendimento como esse é muito maior do que o prédio. São histórias e memórias que alcançam tantas pessoas, que estiveram conosco nessa jornada, ex-funcionários, clientes, parceiros. Por isso, decidimos promover um encontro com as pessoas que tem memórias do hotel, no período que esteve sob a nossa gestão e fazer um registro fotográfico e artístico.

O fotógrafo Cacá Lima vai fazer os registros fotográficos. E convidamos artistas do coletivo Urban Sketchers para desenharem e pintarem o hotel. Uma forma de, por meio da arte e da fotografia, perpetuar essa história.

O hotel contava ainda com dois restaurantes, o Trapiche, que funcionava diariamente para o café da manhã e almoço, com serviço de buffet e à la carte Crédito: Arquivo pessoal

O projeto arquitetônico é de Paulo Casé, grande arquiteto carioca. Com uma arquitetura imponente, o hotel foi uma referência em arquitetura, engenharia, serviço hoteleiro e gastronomia.

Pessoas ilustres como Fernanda Montenegro, Bibi Ferreira, Roberto Carlos, Vera Fisher, Xuxa e Paulo Autran se hospedaram conosco. Lá, aconteceram os principais eventos corporativos e sociais da cidade. As grandes empresas capixabas eram nossos clientes, na hospedagem e nos eventos. Festas de réveillon, casamentos, festas de quinze anos, foram inúmeros os eventos marcantes que aconteceram lá.

Com dois restaurantes, o Trapiche, que funcionava diariamente para o café da manhã e almoço, com serviço de buffet e à la carte. Os tradicionais Buffet Árabe, às quartas-feiras e a Feijoada de Axé, aos sábados, ficaram famosos e eram muito frequentados pelos capixabas.

Para o jantar, o restaurante Água Viva, com música ao vivo, recebia os hóspedes e capixabas que buscavam um ambiente único e uma gastronomia diferenciada. Nosso chefe de cozinha, José Marcos, fez estágios no restaurante Adega del Botin, em Madrid, considerado o restaurante mais antigo do mundo e com o chef francês Laurent Suaudeau.

O Centro de Convenções Revoada – todas as salas tinham nome de pássaros – era composta de várias salas e o Salão Passaredo tinha capacidade para eventos com até 400 pessoas, com cabine de tradução simultânea, uma novidade para a época.

E uma equipe de funcionários dedicada que tinha orgulho de fazer parte do melhor hotel do Espírito Santo e oferecer um serviço de excelência. Até hoje, encontro ex-funcionários que relatam que o Porto do Sol foi a melhor empresa em que eles trabalharam.

O encontro acontece hoje às 9h, no calçadão em frente ao hotel. Este encontro será a nossa forma de resgatar essas memórias tão importantes para os capixabas e destacar a importância desse empreendimento tão grandioso e inovador. E, também, uma forma de homenagear meu pai, um empreendedor que ousou construir os melhores hotéis do Espírito Santo.

Nos últimos dias, recebi inúmeras mensagens de pessoas relatando suas memórias do hotel. E foi maravilhoso perceber quão importante foi o Hotel Porto do Sol Vitória, na vida de tantas pessoas. Mas uma delas me tocou muito, da minha prima Tatiana Gianordoli, que resume o propósito desse encontro.