De frente para o mar

Hotel Canto do Sol será demolido para obra de condomínio de luxo em Vitória

Nova dona do terreno de 11.125 m² situado em Jardim Camburi, construtora detalha como será o processo de demolição do prédio que é ícone da hotelaria no Estado

3 min de leitura min de leitura

Hotel Canto do Sol está fechado desde 2015. (Carlos Alberto Silva)

João Barbosa Repórter / [email protected]

Vendido para a Mivita Construtora para dar lugar a um condomínio de luxo em Jardim Camburi, Vitória, o Hotel Canto do Sol será demolido em 2025. Nova dona do terreno de 11.125 metros quadrados (m²), situado de frente para o mar, a empresa confirmou à reportagem de A Gazeta a compra do espaço e os próximos passos para a readequação do local.

Inaugurado em 1983 como Porto do Sol, o Canto do Sol foi ícone da hotelaria capixaba nos anos 1980 e 90 e está fechado desde 2015. Agora, o hotel terá seus 13 andares demolidos de forma mecanizada, com o auxílio de guindastes e miniescavadeiras com martelos rompedores acoplados. A previsão é que o processo dure seis meses.

Segundo Renan Machado, diretor de Obras da Mivita, a demolição será feita de cima para baixo, andar por andar, e seguirá todas as normas exigidas para garantir a segurança da estrutura e dos imóveis do entorno.

“Não haverá implosão, uso de dinamites, nem nada que possa trazer risco para a comunidade. É um trabalho mais demorado, já muito realizado em grandes centros urbanos que têm poucas áreas livres para construção, exatamente por reduzir o impacto no entorno dos imóveis a serem demolidos”, detalha.

Hotel Canto do Sol será demolido para obra de condomínio de luxo em Vitória

Trata-se de uma técnica conhecida, muito mais segura do que a implosão. Não oferece risco de danos à estrutura de prédios vizinhos. Será aplicada com todos os mecanismos de controle recomendados, como o enclausuramento do prédio e o uso de aspersores de água, evitando queda de materiais e excesso de poeira Renan Machado • Diretor de Obras da Mivita Construtora

Além do uso de guindastes e escavadeiras, a empresa também poderá adotar a mão de obra de trabalhadores qualificados para operações manuais em serviços mais minuciosos e em estruturas específicas. Segundo a Mivita, os resíduos da demolição serão destinados a um aterro com licenciamento ambiental para entulhos de construção civil.

“O projeto do novo condomínio ainda passa por ajustes, mas é certo que Vitória vai contar com algo exclusivo e de altíssimo padrão, jamais visto por aqui. Além do residencial, teremos espaço com várias lojas e espaço gastronômico, além de intervenções que buscam a valorização de toda a região da obra”, projeta André Pretti, CEO da Mivita.

O Hotel Canto do Sol

Hotel foi inaugurado em 1983 e teve seu auge nos anos 1980 e 90. (Carlos Alberto Silva)

Inaugurado em 1983 como Hotel Porto do Sol, o empreendimento, que contava com uma área de 26 mil metros quadrados de frente para o mar de Jardim Camburi, esteve entre os mais badalados do setor hoteleiro do Espírito Santo, nas décadas de 1980 e 1990.

Em 1999, o hotel foi vendido e adotou o nome de Canto do Sol. Nos anos seguintes, o estabelecimento passou a enfrentar a concorrência de outras unidades hoteleiras inauguradas em Vitória.

Em 2009, cerca de 15 mil metros quadrados do terreno onde ficava a área de lazer do hotel foram negociados para dar lugar a um condomínio residencial com cinco torres.

Em Jardim Camburi, a Mivita também constrói o condomínio Lago by Mivita, no terreno do antigo cerimonial Lago de Garda, na Rua Carlos Martins. As unidades custam em média R$ 1,8 milhão.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro? Fale com a redação Informar Erro Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta