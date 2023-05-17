Hotel Canto do Sol é autuado pela prefeitura por funcionamento irregular

Tradicional Hotel Canto do Sol reabriu as portas na Orla de Camburi, em Vitória Crédito: Carlos Alberto Silva

O tradicional Hotel Canto do Sol, localizado na Praia de Camburi, em Vitória, foi autuado pela Prefeitura de Vitória nesta quarta-feira (17) por funcionamento irregular. O hotel reabriu as portas e tem recebido hóspedes nos últimos meses, mas sem ter os alvarás necessários do Corpo de Bombeiros e da Prefeitura de Vitória

A Gazeta atestou na terça-feira (16) após ir ao local, a prefeitura e o Corpo de Bombeiros estiveram no prédio nesta quarta para fiscalizar o estabelecimento. Diante da retomada de atividades aos poucos do hotel, conforme reportagem deatestou na terça-feira (16) após ir ao local, a prefeitura e o Corpo de Bombeiros estiveram no prédio nesta quarta para fiscalizar o estabelecimento.

Após a fiscalização da equipe da Prefeitura de Vitória nesta quarta, o hotel recebeu uma autuação sobre o funcionamento irregular. Segundo informou a Secretaria de Desenvolvimento da Cidade e Habitação (Sedec), o proprietário do imóvel foi intimado, em dezembro do ano passado, a providenciar o alvará de localização e funcionamento. A prefeitura não respondeu se a infração corresponde a multa e nem qual seria o valor.

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"Na tarde de hoje (17), a equipe de fiscalização esteve novamente no imóvel e foi constatado que o Hotel Canto do Sol tem recebido hóspedes de forma esporádica. Dessa forma, foi lavrado auto de infração, uma vez que não houve providências por parte do proprietário em relação à regularização do alvará", detalhou a prefeitura, por nota.

Já o Corpo de Bombeiros, que também enviou uma equipe para fiscalização ao local nesta quarta, respondeu que a equipe foi informada pelo proprietário que o estabelecimento não será reaberto. E acrescentou que, no momento da fiscalização, o estabelecimento não aparentava estar em funcionamento. Mesmo assim, havia um processo de alvará de funcionamento em andamento.

"Dessa forma, o proprietário foi comunicado a informar oficialmente, por e-mail ou por meio do sistema próprio, o cancelamento da atividade econômica, para finalizar o processo de vistoria/fiscalização que foi aberto em fevereiro", informou o Corpo de Bombeiros.

A retomada do hotel

A reportagem de A Gazeta esteve no hotel nesta terça-feira (16), e circulou pela recepção. Em conversa com funcionários, foi informado que o estabelecimento está retomando as atividades aos poucos, tendo voltado a atender o público há cerca de oito meses. Enquanto esteve no local, a reportagem não encontrou nenhum hóspede.

A Gazeta apurou que somente quatro andares do hotel estão sendo utilizados por enquanto. Assim, dos 164 quartos existentes, apenas 12 encontram-se abertos para reservas. O valor médio da diária varia de R$ 120 a R$ 150.

Uma nova placa foi instalada em frente ao hotel com um número de telefone. Segundo os funcionários, por enquanto, apenas por contato telefônico é possível fazer reservas. Além disso, não estão sendo oferecidos serviços como café da manhã. A área de lazer, incluindo a piscina existente no local, também não está aberta.

Histórico

Inaugurado em 1983 como Hotel Porto do Sol, com uma área de 26 mil metros quadrados e de frente para o mar, em Jardim Camburi, o estabelecimento esteve entre os mais badalados do setor hoteleiro do Estado, nas décadas de 1980 e 1990.

Em 1999, o hotel foi vendido e passou a adotar o nome de Canto do Sol. Nos anos seguintes, o estabelecimento começou a enfrentar a concorrência de outras unidades hoteleiras inauguradas na Capital.

O avanço do mercado imobiliário em Jardim Camburi também pressionou por mudanças no hotel, que vendeu parte de seu terreno em 2009. Cerca de 15 mil metros quadrados da área de lazer do estabelecimento foram negociados, dando lugar a um condomínio residencial com cinco torres.

O hotel deixou de funcionar em 2015, com uma expectativa de retorno para 2017, depois da realização de obras de modernização, o que acabou não ocorrendo.