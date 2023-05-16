Hotel Canto do Sol voltou a funcionar na orla de Camburi Crédito: Carlos Alberto Silva

Fechado desde 2015, o Hotel Canto do Sol, localizado na Praia de Camburi, em Vitória, reabriu as portas para o atendimento de hóspedes. Porém, o local teria voltado a funcionar sem os alvarás necessários, conforme informaram o Corpo de Bombeiros e a Prefeitura de Vitória

A reportagem de A Gazeta esteve no hotel, nesta terça-feira (16), e circulou pela recepção. Em conversa com funcionários, foi informado que o estabelecimento está retomando as atividades aos poucos, tendo voltado a atender o público há cerca de oito meses. Enquanto esteve no local, a reportagem não encontrou nenhum hóspede.

A Gazeta apurou que somente quatro andares do hotel estão sendo utilizados por enquanto. Assim, dos 164 quartos existentes, apenas 12 encontram-se abertos para reservas. O valor médio da diária varia de R$ 120 a R$ 150.

Uma nova placa foi instalada em frente ao hotel com um número de telefone. Segundo os funcionários, por enquanto, apenas por contato telefônico é possível fazer reservas. Além disso, não estão sendo oferecidos serviços como café da manhã. A área de lazer, incluindo a piscina existente no local, também não está aberta.

Your browser does not support the audio element. Hotel Canto do Sol volta a receber hóspedes, mas está sem alvará

Em contato com a reportagem por telefone, no entanto, a assessoria do proprietário do hotel negou que o local esteja em funcionamento e disse que as informações dadas por funcionários são “falsas e mentirosas”. E acrescentou que, no momento, o estabelecimento está passando por reformas.

Entrada do Hotel Canto do Sol: 12 quartos estão em funcionamento Crédito: Fernando Madeira

Por nota, o Corpo de Bombeiros informou que o hotel está com o processo de regularização/vistoria em andamento. Disse ainda que o licenciamento junto ao órgão é obrigatório para o funcionamento de qualquer edificação. E afirmou que uma equipe será enviada, nesta quarta-feira (17), para realizar a fiscalização do estabelecimento.

A Secretaria de Desenvolvimento da Cidade e Habitação (Sedec) de Vitória também informou que enviará, nesta quarta (17), uma equipe de fiscalização para verificar a regularidade do estabelecimento.

A Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semmam) afirmou, por sua vez, que não recebeu nenhum pedido de emissão de licença até o momento. Mesma informação passada pela Vigilância Sanitária, que também planeja realizar uma vistoria no local para verificar os fatos relatados.

Histórico

Inaugurado em 1983 como Hotel Porto do Sol, com uma área de 26 mil metros quadrados e de frente para o mar, em Jardim Camburi , o estabelecimento esteve entre os mais badalados do setor hoteleiro do Estado, nas décadas de 1980 e 1990.

Em 1999, o hotel foi vendido e passou a adotar o nome de Canto do Sol. Nos anos seguintes, o estabelecimento começou a enfrentar a concorrência de outras unidades hoteleiras inauguradas na Capital.

O avanço do mercado imobiliário em Jardim Camburi também pressionou por mudanças no hotel, que vendeu parte de seu terreno em 2009. Cerca de 15 mil metros quadrados da área de lazer do estabelecimento foram negociados, dando lugar a um condomínio residencial com cinco torres.

O hotel deixou de funcionar em 2015, com uma expectativa de retorno para 2017, depois da realização de obras de modernização, o que acabou não ocorrendo.