Bombeiros resgatam três cães presos em penhasco na divisa entre ES e MG

Três cães da raça beagle foram resgatados pelo Corpo de Bombeiros após ficarem cerca de três dias presos em um penhasco no município de Lajinha, em Minas Gerais, próximo à divisa com Iúna, no Caparaó no Espírito Santo. A ocorrência foi registrada nos dias 2 e 3 de junho e mobilizou equipes do 4º Batalhão de Bombeiros Militar e do Centro Especializado de Resposta a Desastres (CERD).
Devido à dificuldade de acesso ao local, os militares utilizaram drone com câmera térmica para localizar os animais e montaram sistemas de salvamento em altura para chegar até eles. A operação exigiu técnicas de rapel e equipamentos especializados. Em um dos momentos mais desafiadores, os cães se deslocaram pelo paredão rochoso, obrigando a equipe a remontar todo o sistema de ancoragem em outro ponto da encosta.
Apesar dos dias de isolamento, os três cães foram encontrados em boas condições de saúde e sem ferimentos. Após cerca de quatro horas de resgate, os animais foram retirados do penhasco e devolvidos ao tutor. Ao todo, dez bombeiros participaram da ocorrência ao longo dos dois dias de atendimento.