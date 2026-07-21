Cariacica abre inscrições para 250 moradias do Minha Casa, Minha Vida

As inscrições para uma nova etapa do programa Minha Casa, Minha Vida – Faixa 1 (com renda de até R$ 3,2 mil), em Cariacica, começam na próxima segunda-feira (27). Ao todo, serão disponibilizadas 250 unidades habitacionais no empreendimento Vista da Serra I, localizado no bairro Vila Merlo, com entrega prevista para o segundo semestre de 2027.





O cadastro deverá ser feito exclusivamente pelo site Habita Cariacica, entre os dias 27 de julho e 14 de agosto. Durante a inscrição, será necessário informar dados do titular, contato, perfil familiar e situação habitacional, entre outras informações.





O beneficiado não poderá vender ou alugar o imóvel, pois os contratos possuem uma Cláusula de Inalienabilidade que proíbe a venda ou transferência do imóvel pelo prazo de 60 meses (5 anos) a contar da data de assinatura.