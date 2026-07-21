Vitória terá mutirão com emissão de identidade e outros serviços gratuitos





Ainda segundo a corporação, a menina tentou proteger o coelho, mas os cães avançaram na direção dela enquanto tentavam alcançar o animal. A criança sofreu arranhões. O pai interveio para retirar o coelho da boca de um dos pit bulls e acabou mordido no dedo médio da mão esquerda. Após o ataque, os dois receberam atendimento médico. O estado de saúde do coelho não foi informado.





A tutora dos cães foi localizada pelos policiais. Ela confirmou ser responsável pelos animais e informou que eles haviam escapado de casa porque a cerca elétrica estava danificada. A mulher também afirmou que já tinha conhecimento do ocorrido. De acordo com a PM, ela foi orientada com relação à sua responsabilidade sobre a guarda dos animais.





Procurada por A Gazeta, a Polícia Civil informou que orientou as vítimas a registrarem a ocorrência em uma delegacia ou por meio da Delegacia Online. A corporação ressaltou que o crime de lesão corporal depende de representação da vítima para que a investigação seja instaurada.