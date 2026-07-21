Vitória terá mutirão com emissão de identidade e outros serviços gratuitos

O bairro Fradinhos, em Vitória, recebe no próximo sábado (25), das 8h às 13h, mais uma edição do Programa Vitória com Você, que vai oferecer diversos serviços gratuitos à população. Entre eles estão a emissão da nova Carteira de Identidade Nacional (CIN), encaminhamento para vagas de emprego e atualização da carteira de vacinação.
Promovido pela Secretaria Municipal de Cidadania, Direitos Humanos e Trabalho (Semcid), o mutirão será realizado na Escola Municipal de Ensino Fundamental (Emef) José Áureo Monjardim e não exige agendamento prévio.
Serviços disponíveis
Documentação e cidadania
- Polícia Científica: emissão da nova Carteira de Identidade Nacional (CIN);
- 2ª via de certidão;
- Cadastro de registro digital;
- Orientação para documentos perdidos e carteira de trabalho digital;
- Entrega de cordão girassol.
Qualificação e empreendedorismo
- Adolescente Aprendiz;
- Cadastro de matrícula para EJA;
- Sine Vitória; Acessuas; Microcrédito;
- Qualifica Vix: oferta de cursos de qualificação;
- MEI: serviços de orientação e formalização;
- Bazar das Estrelas e oficinas de geração de renda.
Vacinação humana;
Testagem de ISTs e hepatites;
Saúde bucal;
Orientação sobre arboviroses e distribuição de absorventes.
Bem-estar animal
- Vacinação contra raiva animal
- Cadastro de castração.
Assistência social
Cras: atendimento e orientações do Cadastro Único; acolhida e orientações;
Cramsv;
Coordenação de Igualdade Racial;
Cabide Solidário: roupas, calçados e acessórios gratuitos;
Programas habitacionais e regularização fundiária.
Justiça e cidadania
Defensoria Pública;
TJES: Núcleo de Solução de Conflitos.
Segurança
Defesa Civil;
Guarda Cidadã com brincadeiras lúdicas, oficina de pinturas temáticas e contação de histórias.
Outras assistências
Procon: orientação e distribuição de material educativo;
CDL Vitória: consultas ao SPC/Serasa e orientações;
Casa Rosa;
Tour por Vitória com óculos de realidade virtual 360º.
Serviço
Vitória com Você - Bairro Fradinhos
Local: Emef José Áureo Monjardim - Ladeira Modesto de Sá Cavalcante, n°163
Data: sábado (25)
Horário: das 8h às 13h