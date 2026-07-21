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IMAGINALIVRE!

Nova exposição do Museu Vale desafia a criatividade com obras interativas na Grande Vitória

Obras estarão disponíveis de forma gratuita pela Grande Vitória durante mais de cinco meses de exposição
Felipe Pinheiro

Felipe Pinheiro

Publicado em 21 de Julho de 2026 às 09:36

Um fogão karaoke e um rede de descanso com os sons remetem às águas
Um fogão karaoke e um rede de descanso com os sons remetem às águas Pedro Agilson

“Até onde a imaginação pode ir?”. Essa é a pergunta que dá a base a inédita IMAGINALIVRE!, uma exposição interativa em que cada obra desafia ultrapassa o que se conhece como criatividade. A abertura acontece no dia 1º de agosto no Parque Cultural Casa do Governador, em Vila Velha, e vai passar de forma gratuita em três espaços da Grande Vitória.


As obras convidam o público a viver a arte sem limitações. Entre as obras da exposição, estão por exemplo um fogão que canta e cores que podem até ganhar sabor. A temporada de exibição acontece entre agosto e dezembro de 2026.

 

A abertura acontece na Galeria Gabinete, permanecendo no local até 1º de novembro. A partir de 8 de outubro, a mostra vai se expandir para o Parque Botânico Vale e o Parque Costeiro Vale, ambos em Jardim Camburi, em Vitória, onde permanece em cartaz até 13 de dezembro.

 

Entre as obras de destaque da IMAGINALIVRE!, estão a Karaokente (2025), instalação que transforma um fogão de quatro bocas em um karaokê equipado com quatro microfones, o Sistemar (2019), uma grande rede que também funciona como sistema sonoro analógico e a Rede Social (2017) um grande espaço coletivo de descanso, onde o balanço das redes e o som dos chocalhos remetem ao movimento das águas.


SERVIÇO

Obra: IMAGINALIVRE!

Abertura: 1º de agosto de 2026.

Local: Parque Cultural Casa do Governador

 

Montagens:

Local: Galeria Gabinete - Parque Cultural Casa do Governador

Data: 1º de agosto a 1º de novembro de 2026

Horário de visitação: Terça a sábado das 8h às 17h e domingo de 8h às 15h.

Endereço: Rua Santa Luzia, s/n, Praia da Costa, Vila Velha - ES

 

Local: Parque Botânico Vale

Data: 8 de outubro a 13 de dezembro de 2026

Horário de visitação: Terça a domingo das 8h às 17h

Endereço: Av. dos Expedicionários, s/n - Jardim Camburi, Vitória - ES

 

Local: Parque Costeiro Vale

Data: 8 de outubro a 13 de dezembro de 2026

Horário de visitação: Terça a domingo: 8h às 17h

Endereço: Av. Dante Michelini, s/n – Jardim Camburi, Vitória – ES

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