Nova exposição do Museu Vale desafia a criatividade com obras interativas na Grande Vitória

“Até onde a imaginação pode ir?”. Essa é a pergunta que dá a base a inédita IMAGINALIVRE!, uma exposição interativa em que cada obra desafia ultrapassa o que se conhece como criatividade. A abertura acontece no dia 1º de agosto no Parque Cultural Casa do Governador, em Vila Velha, e vai passar de forma gratuita em três espaços da Grande Vitória.
As obras convidam o público a viver a arte sem limitações. Entre as obras da exposição, estão por exemplo um fogão que canta e cores que podem até ganhar sabor. A temporada de exibição acontece entre agosto e dezembro de 2026.
A abertura acontece na Galeria Gabinete, permanecendo no local até 1º de novembro. A partir de 8 de outubro, a mostra vai se expandir para o Parque Botânico Vale e o Parque Costeiro Vale, ambos em Jardim Camburi, em Vitória, onde permanece em cartaz até 13 de dezembro.
Entre as obras de destaque da IMAGINALIVRE!, estão a Karaokente (2025), instalação que transforma um fogão de quatro bocas em um karaokê equipado com quatro microfones, o Sistemar (2019), uma grande rede que também funciona como sistema sonoro analógico e a Rede Social (2017) um grande espaço coletivo de descanso, onde o balanço das redes e o som dos chocalhos remetem ao movimento das águas.
SERVIÇO
Obra: IMAGINALIVRE!
Abertura: 1º de agosto de 2026.
Local: Parque Cultural Casa do Governador
Montagens:
Local: Galeria Gabinete - Parque Cultural Casa do Governador
Data: 1º de agosto a 1º de novembro de 2026
Horário de visitação: Terça a sábado das 8h às 17h e domingo de 8h às 15h.
Endereço: Rua Santa Luzia, s/n, Praia da Costa, Vila Velha - ES
Local: Parque Botânico Vale
Data: 8 de outubro a 13 de dezembro de 2026
Horário de visitação: Terça a domingo das 8h às 17h
Endereço: Av. dos Expedicionários, s/n - Jardim Camburi, Vitória - ES
Local: Parque Costeiro Vale
Data: 8 de outubro a 13 de dezembro de 2026
Horário de visitação: Terça a domingo: 8h às 17h
Endereço: Av. Dante Michelini, s/n – Jardim Camburi, Vitória – ES
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