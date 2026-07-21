Nova exposição do Museu Vale desafia a criatividade com obras interativas na Grande Vitória

“Até onde a imaginação pode ir?”. Essa é a pergunta que dá a base a inédita IMAGINALIVRE!, uma exposição interativa em que cada obra desafia ultrapassa o que se conhece como criatividade. A abertura acontece no dia 1º de agosto no Parque Cultural Casa do Governador, em Vila Velha, e vai passar de forma gratuita em três espaços da Grande Vitória.





As obras convidam o público a viver a arte sem limitações. Entre as obras da exposição, estão por exemplo um fogão que canta e cores que podem até ganhar sabor. A temporada de exibição acontece entre agosto e dezembro de 2026.

A abertura acontece na Galeria Gabinete, permanecendo no local até 1º de novembro. A partir de 8 de outubro, a mostra vai se expandir para o Parque Botânico Vale e o Parque Costeiro Vale, ambos em Jardim Camburi, em Vitória, onde permanece em cartaz até 13 de dezembro.

Entre as obras de destaque da IMAGINALIVRE!, estão a Karaokente (2025), instalação que transforma um fogão de quatro bocas em um karaokê equipado com quatro microfones, o Sistemar (2019), uma grande rede que também funciona como sistema sonoro analógico e a Rede Social (2017) um grande espaço coletivo de descanso, onde o balanço das redes e o som dos chocalhos remetem ao movimento das águas.