Aniversário de Vila Velha: Casa da Memória inaugura museu digital e Bonde restaurado

Vila Velha está completando mais um ano de história! Mas quem ganha o presente é o público. A cidade, que celebra 491 anos de colonização neste sábado (23), inaugura a versão tecnológica da Casa da Memória, na Prainha, e passa a funcionar como o primeiro museu digital do Espírito Santo.





A partir das 17h, os visitantes poderão explorar o espaço com recursos interativos e ainda reencontrar o histórico Bonde 42, restaurado e reintegrado à visitação. A modernização transforma a experiência dos visitantes ao reunir tablets, realidade aumentada, conteúdos interativos, peças táteis produzidas em 3D e audioguias em diferentes idiomas.





A proposta, segundo a Prefeitura de Vila Velha, é ampliar o acesso ao patrimônio histórico e criar novas formas de interação com o acervo, incorporando recursos de acessibilidade, tecnologia e imersão.





Entre os destaques do novo espaço está a criação de um Polo de Inovação, desenvolvido em parceria com estudantes do Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes). Selecionados por meio de processo seletivo, os alunos participam da criação de projetos e soluções voltadas ao museu e ao entorno da Prainha, além de atuarem na mediação das visitas.





A iniciativa também inclui o Circuito Pedagógico “Tour Lugares Capixabas”, que levará palestras gratuitas sobre turismo inteligente a cinco escolas municipais. O conteúdo fará parte do futuro Guia Turístico Interativo de Vila Velha, pensado como um dos legados permanentes do projeto.

Outro espaço que promete chamar a atenção do público é a “Janela do Tempo Petrobrás”, instalação expositiva que percorre diferentes ciclos do desenvolvimento econômico e industrial do Espírito Santo.





A experiência passa pela exploração do pau-brasil, pelos processos de industrialização e chega à cadeia de petróleo e gás, conectando passado e presente da formação econômica capixaba.