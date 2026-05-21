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Saúde pública

Nova unidade de saúde em Vila Velha começa a funcionar na sexta-feira (22)

Publicado em

21 mai 2026 às 16:29
Unidade de Saúde da Família de Riviera da Barra - Vila Velha
Unidade de Saúde da Família de Riviera da Barra - Vila Velha Ocimar Moreira / Prefeitura de Vila Velha

A nova Unidade de Saúde da Família de Riviera da Barra, em Vila Velha, começa a funcionar nesta sexta-feira (22). A estrutura vai atender moradores dos bairros Riviera da Barra e Cidade da Barra, região com população estimada em cerca de 9 mil habitantes. O funcionamento será das 7h às 19h.


Com 711 metros quadrados, a unidade conta com cinco consultórios clínicos, três ginecológicos e quatro odontológicos, além de farmácia, sala de vacinação, curativos e coleta de exames laboratoriais, auditório e raio-X odontológico.


 O atendimento será realizado por equipes de Saúde da Família, com apoio de psicólogos, assistentes sociais, farmacêuticos e dentistas.


A unidade receberá o nome de Leomar Dias Monteiro, conhecido como Sr. Mazinho, morador pioneiro de Riviera da Barra e reconhecido pela atuação comunitária em defesa de melhorias para o bairro.


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Estefany Benachio

Estagiária / [email protected]
Estefany Benachio
No sábado (23)

Vitória terá mudanças no trânsito para realização da Corrida do Gari

Publicado em 21/05/2026 às 16:08

Mais uma corrida irá interditar ruas e avenidas de oito bairros da Grande São Pedro, em Vitória, no próximo sábado (23). Com um percurso de cinco quilômetros, as mudanças na região iniciarão às 15h30 e seguirão até as 17h30.  A orientação da Guarda Municipal é de que os condutores evitem passar pela área, usando rotas alternativas pelo Centro da cidade.


Conforme a corporação, a Rodovia Serafim Derenzi, no sentido Santo Antônio, será bloqueada durante a Corrida do Gari, entre Resistência e a Rua Natalino de Freitas Neves (Rua da Feira) em São Pedro. Esta via também terá o tráfego suspenso para a passagem dos corredores até a orla. Vias que dão acesso ao local serão fechadas no mesmo período.


A Avenida Beira-Mar, em São Pedro, também terá o fluxo de veículos suspenso durante a prova, com previsão de liberação às 17h30.


Os bairros afetados serão:


  • Resistência;

  • Nova Palestina;

  • Conquista;

  • Santo André;

  • São José;

  • São Pedro;

  • Redenção;

  • Ilha das Caieiras.


A corporação finalizou pedindo para que os condutores respeitem os limites de velocidade e a sinalização. A região deve ser evitada pelos motoristas entre 16h e 17h.

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Lucas Gaviorno

Estagiário / [email protected]
Lucas Gaviorno
Crime de receptação

Oficial de Justiça é preso após ser flagrado com moto furtada em Vitória

Publicado em 21/05/2026 às 16:01

Um oficial de Justiça, de 46 anos, foi preso após ser detido pela Guarda Civil Municipal de Vitória na manhã desta quarta-feira (20), em Pontal de Camburi. Ele foi flagrado conduzindo uma motocicleta com restrição de furto e roubo. O nome dele não foi divulgado. 


Segundo a Guarda de Vitória, o veículo foi identificado por operadores da Central Integrada de Operações e Monitoramento (Ciom) por volta das 11h. Após o alerta, equipes de patrulhamento foram até o local e realizaram a abordagem.


Durante a verificação, os agentes confirmaram no sistema as pendências desde novembro do ano passado. O crime havia sido registrado no bairro de Fátima, na Serra. 


“Ao colher os dados do suspeito, ele nos relatou que era um oficial de Justiça e que havia comprado o veículo há 30 dias, por R$ 2 mil. Quando questionado, afirmou desconhecer a restrição de furto e que o vendedor só havia o informado sobre uma restrição judicial”, contou a guarda municipal Lifonsa.


O homem foi encaminhado à Delegacia Regional de Vitória. Procurada, a Polícia Civil informou que o suspeito foi autuado em flagrante por receptação qualificada e encaminhado ao sistema prisional. Já a motocicleta foi removida para um pátio credenciado do Detran, em Cariacica. 

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Redação de A Gazeta

/ [email protected]
Redação de A Gazeta
Foragido

Justiça manda prender enteado suspeito de matar empresária em Cachoeiro

Publicado em 21/05/2026 às 14:48
Paulo César de Almeida Junior, de 26 anos, ainda não foi localizado
Paulo César de Almeida Junior, de 26 anos, ainda não foi localizado Redes sociais

O enteado da empresária Flaviana Granzieiri, de 46 anos, principal suspeito de assassiná-la a tiros na última sexta-feira (15), em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, é considerado foragido pela Polícia Civil. Paulo César de Almeida Junior, de 26 anos, ainda não foi localizado, e a polícia investiga se o crime foi motivado por vingança ou após uma discussão entre ele e a vítima.


O titular da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cachoeiro, delegado Felipe Vivas, informou nesta quinta-feira (20), que um mandado de prisão temporária foi expedido pela Justiça contra o suspeito.


O suspeito fugiu do local após o crime e, desde então, não foi mais localizado. Flaviana foi morta com três tiros. A empresária trabalhava com o marido em um restaurante no bairro Gilson Carone, onde ocorreu o crime.


A polícia também apura se houve participação de outras pessoas no crime e reforça que a população pode colaborar com informações, inclusive imagens de câmeras de segurança, por meio do Disque-Denúncia 181.

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Beatriz Caliman

Repórter / [email protected]
Beatriz Caliman
Adote um "aumigo"

Feira de adoção em shopping de Cariacica terá cães e gatos em busca de um lar

Publicado em 21/05/2026 às 13:10
A expectativa é que todos consigam uma nova família
 Letícia Santos / Prefeitura de Cariacica

Quem deseja transformar a vida de um animalzinho terá uma oportunidade no próximo sábado (23), durante uma feira de adoção no Shopping Moxuara, em Cariacica. O evento acontece das 9h às 13h e contará com 22 animais — sendo 20 cães e dois gatos — à espera de um novo lar.


A feira é promovida pela Gerência de Bem-Estar Animal da Secretaria Municipal de Desenvolvimento da Cidade e Meio Ambiente (Semdec). Para adotar, os interessados passarão por uma triagem e deverão preencher um formulário, que será avaliado pela equipe responsável.


Entre os critérios exigidos estão ter mais de 18 anos e possuir espaço e rotina compatíveis com o bem-estar do animal.


A secretária de Desenvolvimento da Cidade e Meio Ambiente, Luciana Tibério, destacou a importância da iniciativa. “Buscamos garantir que esses animais, que já sofreram com o abandono, encontrem lares onde recebam amor e proteção. Cada adoção é uma vitória para a cidade e um recomeço para esses cães, que saem daqui assistidos e prontos para serem companheiros de vida”, afirmou.


Serviço:

  • Feira de Adoção 

Dia: sábado (23)
Hora: das 9h às 13h
Local: Shopping Moxuara

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Estefany Benachio

Estagiária / [email protected]
Estefany Benachio
Violência

Jovem é assassinado a tiros dentro de carro no Centro de Sooretama

Publicado em 21/05/2026 às 09:27
Homem é executado dentro de carro no centro de Sooretama
Homem é executado dentro de carro no centro de Sooretama Redes sociais

Um jovem foi morto a tiros dentro de um Toyota Corolla no fim da tarde de quarta-feira (20), no Centro de Sooretama, no Norte do Espírito Santo. Segundo a Polícia Militar, a vítima, Sávio Lima Menezes da Silva, de 25 anos, morreu no local. O suspeito não foi localizado.


O carro foi encontrado ligado e estacionado, com diversas marcas de tiros na porta do motorista. De acordo com a polícia, uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192) foi acionada, mas apenas constatou a morte da vítima.


A perícia da Polícia Científica identificou 12 perfurações provocadas por disparos de arma de fogo no corpo de Sávio, que foi encaminhado para a Seção Regional de Medicina Legal, em Linhares. 


O veículo foi removido para um pátio do Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (Detran|ES). A Polícia Civil informou que o caso segue sob investigação da Delegacia de de Sooretama e, até o momento, nenhum suspeito foi detido. 

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Beatriz Caliman

Repórter / [email protected]
Beatriz Caliman
Justiça

Homem é condenado a mais de 16 anos por tentar matar companheira em Aracruz

Publicado em 20/05/2026 às 19:15

A Justiça condenou Darli Viana de Oliveira, de 43 anos, a 16 anos e 8 meses de prisão por tentar matar a então companheira, Deosdete Amaral, de 58 anos, com golpes de facão no bairro Jequitibá, em Aracruz, região Norte do Espírito Santo. O julgamento ocorreu nesta quarta-feira (20) e durou cerca de sete horas.


O homem foi condenado por tentativa de feminicídio qualificado, com as agravantes de motivo fútil, emprego de meio cruel e uso de recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima.


O crime aconteceu no dia 2 de março de 2024, no bairro Jequitibá, durante uma discussão entre o casal. Na ocasião, segundo relatos de familiares à reportagem de A Gazeta, após atacar Deosdete com golpes de facão, Darli pegou os documentos da vítima, trancou a casa, desligou o disjuntor e fugiu levando o carro. 


Quando a polícia chegou ao local, encontrou a vítima ensanguentada, na janela da residência, pedindo socorro. Dias depois, o homem foi preso na Serra.

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Luana Luiza

Repórter / [email protected]
Luana Luiza
Susto

Fiação pega fogo e deixa trânsito lento no Centro de Vitória

Publicado em 20/05/2026 às 19:08

Uma fiação pegou fogo nesta quarta-feira (20) no canteiro central da Avenida Jerônimo Monteiro, no Centro de Vitória, e deixou o trânsito ainda mais lento na região.


Segundo relatos enviados por leitores à reportagem, o incêndio aconteceu em frente ao ponto de ônibus do Porto, próximo à escadaria de acesso ao Palácio Anchieta.

Fiação pega fogo e deixa trânsito lento no Centro de Vitória
Fiação pega fogo e deixa trânsito lento no Centro de Vitória Leitor | A Gazeta

Procurada, a Guarda Civil Municipal de Vitória informou equipes estão no local para orientar o trânsito. Uma das faixa da Avenida Jerônimo Monteiro e uma faixa na Avenida Getúlio Vargas, na altura do Palácio do Governo, precisaram ser interditadas para o trabalho do Corpo de Bombeiros ser realizado e evitar acidentes. 

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Nayra Loureiro

Repórter / [email protected]
Nayra Loureiro
Outro ângulo

Vídeo mostra momentos antes de acidente com mortes em cruzamento na Serra

Publicado em 20/05/2026 às 17:25

Novas imagens mostram momentos antes do acidente que matou a jovem Rafaela dos Santos Oliveira, de 20 anos, e o empresário Gabriel Alexandre Viana, de 30, no cruzamento das avenidas Norte Sul e Central, em Laranjeiras, na Serra. No vídeo — registrado na madrugada desta terça-feira (19) — é visto que a moto onde estavam as vítimas seguia em alta velocidade, no sentido Barcelona. (Veja vídeo acima)


Em outro vídeo, já obtido pela reportagem de A Gazeta, a motocicleta aparece caindo na pista, derrubando os ocupantes. Rafaela morreu ainda no local. Gabriel foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhado a um hospital, mas não resistiu aos ferimentos e morreu posteriormente.

Gabriel Alexandre Viana e Rafaela dos Santos Oliveira
Gabriel Alexandre Viana e Rafaela dos Santos Oliveira morreram no acidente na Serra Redes Sociais
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Lucas Gaviorno

Estagiário / [email protected]
Lucas Gaviorno
Ingeriu água suja

Adolescente se joga em valão para não apanhar de populares em Vila Velha

Publicado em 20/05/2026 às 16:54
Adolescente se jogou em valão para escapar de agressões em Vila Velha Leitor A Gazeta

Um adolescente de 17 anos pulou em um valão para escapar de populares que o agrediram após uma tentativa de roubo no bairro Coqueiral de Itaparica, em Vila Velha, na manhã desta quarta-feira (20).


Segundo informações da Polícia Militar, um homem e uma mulher se apresentaram aos militares como vítimas do indivíduo, e o jovem foi perseguido até se jogar na água para interromper a violência.


"O menor foi levado ao PA de Glória, visto que havia ingerido água do valão e, aparentemente, tinha sido agredido pela população".


A Polícia Civil informa que a ocorrência está em processo de confecção pela Polícia Militar para posterior encaminhamento ao plantão vigente da Delegacia Especializada do Adolescente em Conflito com a Lei (Deacle).

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Caroline Freitas

Repórter / [email protected]
Caroline Freitas
Violência

Homem cai em emboscada, é espancado e tem pertences roubados em Linhares

Publicado em 20/05/2026 às 16:44

Um homem de 33 anos foi agredido e teve os pertences roubados após perder o ônibus na rodoviária de Linhares, região Norte do Espírito Santo, e ser atraído para uma barraca no Cais do Porto do Rio Doce, no Centro da cidade, na madrugada de quarta-feira (20). 

A vítima relatou à polícia que havia perdido o ônibus para Teixeira de Freitas (BA) e estava em um bar próximo ao terminal quando foi abordada por uma mulher, que lhe ofereceu abrigo para passar a noite em uma barraca às margens do Rio Doce. 


Ele disse que aceitou o convite e que, ao chegar ao local, foi surpreendido por um homem e uma mulher, que passaram a agredi-lo com um cabo de enxada. Ainda de acordo com o relato, os suspeitos roubaram dois aparelhos celulares, roupas, documentos pessoais e a quantia de R$ 1 mil. Após as agressões, ele procurou a polícia.

As equipes da Guarda Civil Municipal realizaram buscas na região e localizaram os suspeitos no bairro Araçá em uma área conhecida pelo tráfico de drogas. Com eles, os agentes encontraram um aparelho celular, uma passagem de ônibus em nome da vítima e um canivete. Os objetos foram reconhecidos pela vítima.

Durante as buscas, a mochila da vítima contendo roupas e documentos pessoais, também foi encontrada. Os três suspeitos foram encaminhados para a Delegacia Regional de Linhares, onde o caso será investigado.

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Luana Luiza

Repórter / [email protected]
Luana Luiza
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