Nova unidade de saúde em Vila Velha começa a funcionar na sexta-feira (22)

A nova Unidade de Saúde da Família de Riviera da Barra, em Vila Velha, começa a funcionar nesta sexta-feira (22). A estrutura vai atender moradores dos bairros Riviera da Barra e Cidade da Barra, região com população estimada em cerca de 9 mil habitantes. O funcionamento será das 7h às 19h.





Com 711 metros quadrados, a unidade conta com cinco consultórios clínicos, três ginecológicos e quatro odontológicos, além de farmácia, sala de vacinação, curativos e coleta de exames laboratoriais, auditório e raio-X odontológico.





O atendimento será realizado por equipes de Saúde da Família, com apoio de psicólogos, assistentes sociais, farmacêuticos e dentistas.





A unidade receberá o nome de Leomar Dias Monteiro, conhecido como Sr. Mazinho, morador pioneiro de Riviera da Barra e reconhecido pela atuação comunitária em defesa de melhorias para o bairro.



