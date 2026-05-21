Radares da Avenida Mestre Álvaro na Serra voltam a operar

Os radares de fiscalização de velocidade da Avenida Mestre Álvaro, na Serra, voltarão a funcionar na próxima segunda-feira (25). Os equipamentos agora são administrados pela Prefeitura da Serra, já que o trecho que fazia parte da BR 101 foi municipalizado em fevereiro deste ano.
Os novos dispositivos foram instalados nos mesmos pontos onde já ocorria a fiscalização na época em que o trecho era federal. A velocidade máxima permitida continua sendo de 60 km/h. Ao todo, são nove dispositivos distribuídos entre o bairro Belvedere e a região do viaduto de Carapina.
De BR 101 para Avenida Mestre Álvaro
O trecho da antiga BR 101 que agora está sob gestão da Prefeitura da Serra fica entre os quilômetros 247,8 e 278,3. A mudança ocorreu após a inauguração do Contorno do Mestre Álvaro, novo traçado federal que ficou sob administração da concessionária Ecovias Capixaba.
Com as alterações de gestão, o trecho passou a se chamar Avenida Mestre Álvaro, em referência ao monte considerado uma das maiores elevações litorâneas da costa brasileira e um dos principais cartões-postais da Serra.