Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Fiscalização

Radares da Avenida Mestre Álvaro na Serra voltam a operar

Retomada está marcada para segunda-feira (25). Os novos dispositivos foram instalados nos mesmos pontos onde já ocorria a fiscalização na época em que o trecho era federal

Publicado em 21 de Maio de 2026 às 12:52

Nayra Loureiro

Nayra Loureiro

Publicado em 

21 mai 2026 às 12:52
Imagem de radar
A velocidade máxima permitida continua sendo de 60 km/h | Shutterstock

Os radares de fiscalização de velocidade da Avenida Mestre Álvaro, na Serra, voltarão a funcionar na próxima segunda-feira (25). Os equipamentos agora são administrados pela Prefeitura da Serra, já que o trecho que fazia parte da BR 101 foi municipalizado em fevereiro deste ano. 


Os novos dispositivos foram instalados nos mesmos pontos onde já ocorria a fiscalização na época em que o trecho era federal. A velocidade máxima permitida continua sendo de 60 km/h. Ao todo, são nove dispositivos distribuídos entre o bairro Belvedere e a região do viaduto de Carapina. 

De BR 101 para Avenida Mestre Álvaro

O trecho da antiga BR 101 que agora está sob gestão da Prefeitura da Serra fica entre os quilômetros 247,8 e 278,3. A mudança ocorreu após a inauguração do Contorno do Mestre Álvaro, novo traçado federal que ficou sob administração da concessionária Ecovias Capixaba.


Com as alterações de gestão, o trecho passou a se chamar Avenida Mestre Álvaro, em referência ao monte considerado uma das maiores elevações litorâneas da costa brasileira e um dos principais cartões-postais da Serra.

Veja Também 

Acidente entre carros e caminhão deixa dois mortos na ES 080 em São Domingos do Norte

Duas pessoas morrem em acidente com 3 veículos em São Domingos do Norte

Imagem de destaque

Uso de canabidiol acusa no exame toxicológico para 1ª CNH?

Imagem de destaque

De amor proibido a criaturas fantásticas: as lendas das pedras capixabas

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Prefeitura da Serra Serra trânsito
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Almoço saudável: 5 receitas leves e proteicas com peito de frango 
Imagem BBC Brasil
Como Elon Musk pode ficar trilionário com oferta de ações da SpaceX na bolsa
Lula em Aracruz
Lula ironiza Flávio no ES: 'Nunca fomos atrás de nenhum Vorcaro para financiar artista'

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados