Lula ironiza Flávio no ES: 'Nunca fomos atrás de nenhum Vorcaro para financiar artista'

Em discurso durante sua participação na 6ª Teia Nacional dos Pontos de Cultura, em Aracruz, no Norte do Espírito Santo, nesta quinta-feira (21), o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ironizou o escândalo envolvendo o senador Flávio Bolsonaro (PL) e o banqueiro Daniel Vorcaro, preso no caso do Banco Master.





Ao falar sobre o desafios do setor cultural no país, Lula saiu em defesa da Lei Rouanet para o financiamento à cultura no Brasil e aproveitou para mencionar, de forma indireta, os áudios recentemente divulgados em que Flávio negocia com Vorcaro um repasse que chega a R$ 134 milhões para o financiamento do filme "Dark Horse", sobre a vida do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL):





"Vocês sabem quantas ofensas artistas receberam porque foram buscar um dinheirinho na Lei Rouanet. Muitas vezes o Ministério da Cultura dava autorização para que houvesse a captação dos recursos, mas, dependendo da cor do artista, ele não conseguia os recursos, embora tivesse autorização. E todo mundo era muito criticado. Mas, como a verdade não falha, nós nunca fomos atrás de Lei Daniel Vorcaro para financiar nenhum artista brasileiro", disse o petista, sem citar o nome de Flávio, pré-candidato do PL à Presidência da República.





"E ainda vai aparecer muito mais coisa, porque nós estamos convencidos que o período da mentira, das ofensas, da incivilidade precisa acabar no país", completou.





Já em outro momento de sua fala, ainda sobre os desafios enfrentados pela cultura brasileira, especialmente durante a gestão bolsonarista, Lula voltou a ironizar Flávio, ao dizer que ninguém esperava que "o mais santo da família Bolsonaro" estaria, segundo ele, pegando mais de R$ 150 millhões.





Em sua 15ª visita oficial ao Espírito Santo, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) participou, nesta quinta-feira (21), da 6ª Teia Nacional dos Pontos de Cultura, no Sesc de Praia Formosa, em Aracruz, no Norte capixaba. Durante o evento, foram entregues equipamentos culturais e de saúde.