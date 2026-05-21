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Visita presidencial

Lula ironiza Flávio no ES: 'Nunca fomos atrás de nenhum Vorcaro para financiar artista'

Em encontro de cultura realizado em Aracruz, presidente ironizou relação de Flávio Bolsonaro com banqueiro preso após áudios divulgados recentemente

Publicado em 21 de Maio de 2026 às 13:30

Tiago Alencar

Tiago Alencar

Publicado em 

21 mai 2026 às 13:30
Lula em Aracruz
Lula falou sobre desafios do setor cultural no Brasil durante evento em Aracruz. Fernando Madeira

Em discurso durante sua participação na 6ª Teia Nacional dos Pontos de Cultura, em Aracruz, no Norte do Espírito Santo, nesta quinta-feira (21), o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ironizou o escândalo envolvendo o senador Flávio Bolsonaro (PL) e o banqueiro Daniel Vorcaro, preso no caso do Banco Master.


Ao falar sobre o desafios do setor cultural no país, Lula saiu em defesa da Lei Rouanet para o financiamento à cultura no Brasil e aproveitou para mencionar, de forma indireta, os áudios recentemente divulgados em que Flávio negocia com Vorcaro um repasse que chega a R$ 134 milhões para o financiamento do  filme "Dark Horse", sobre a vida do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL)


"Vocês sabem quantas ofensas artistas receberam porque foram buscar um dinheirinho na Lei Rouanet. Muitas vezes o Ministério da Cultura dava autorização para que houvesse a captação dos recursos, mas, dependendo da cor do artista, ele não conseguia os recursos, embora tivesse autorização. E todo mundo era muito criticado. Mas, como a verdade não falha, nós nunca fomos atrás de Lei Daniel Vorcaro para financiar nenhum artista brasileiro", disse o petista, sem citar o nome de Flávio, pré-candidato do PL à Presidência da República.


"E ainda vai aparecer muito mais coisa, porque nós estamos convencidos que o período da mentira, das ofensas, da incivilidade precisa acabar no país", completou.


Já em outro momento de sua fala, ainda sobre os desafios enfrentados pela cultura brasileira, especialmente durante a gestão bolsonarista, Lula voltou a ironizar Flávio, ao dizer que ninguém esperava que "o mais santo da família Bolsonaro" estaria, segundo ele, pegando mais de R$ 150 millhões.


Em sua 15ª visita oficial ao Espírito Santo, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) participou, nesta quinta-feira (21), da 6ª Teia Nacional dos Pontos de Cultura, no Sesc de Praia Formosa, em Aracruz, no Norte capixaba. Durante o evento, foram entregues equipamentos culturais e de saúde. 


Lula esteve acompanhado da primeira-dama Janja da Silva e da ministra da Cultura, Margareth Menezes, no evento que reúne, desde a terça-feira (19), agentes culturais, coletivos, mestres e mestras das culturas populares, povos tradicionais, representantes da sociedade civil e gestores públicos. A expectativa é que o presidente chegue ao encontro às 10 horas.


Durante a agenda, o presidente também anunciou a entrega de mais 89 unidades do MovCeus, equipamentos culturais itinerantes, adaptados com biblioteca, estúdio audiovisual, recursos tecnológicos, oficinas e cinema ao ar livre, levando infraestrutura cultural a localidades historicamente desassistidas.

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