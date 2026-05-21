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15ª visita ao Estado

Lula participa de encontro da cultura em Aracruz, no ES; acompanhe

O presidente da República vai anunciar a entrega de equipamentos culturais itinerantes e veículos para atendimento em saúde durante a 6ª Teia Nacional dos Pontos de Cultura, em Aracruz

Publicado em 21 de Maio de 2026 às 10:04

Redação

Redação

Publicado em 

21 mai 2026 às 10:04

Em sua 15ª visita oficial ao Espírito Santo, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) participa, nesta quinta-feira (21), da 6ª Teia Nacional dos Pontos de Cultura, no Sesc de Praia Formosa, em Aracruz, no Norte capixaba. Durante o evento, serão entregues equipamentos culturais e de saúde. 


Lula está acompanhado da ministra da Cultura, Margareth Menezes, no evento que reúne, desde a terça-feira (19), agentes culturais, coletivos, mestres e mestras das culturas populares, povos tradicionais, representantes da sociedade civil e gestores públicos. A expectativa é que o presidente chegue ao encontro às 10 horas.


Durante a agenda, o presidente vai anunciar a entrega de mais 89 unidades do MovCeus, equipamentos culturais itinerantes, adaptados com biblioteca, estúdio audiovisual, recursos tecnológicos, oficinas e cinema ao ar livre, levando infraestrutura cultural a localidades historicamente desassistidas.


Também serão assinados o decreto de reestruturação do Conselho Nacional de Política Cultural (CNPC), além de portarias que regulamentam a Rede Nacional de Mestras e Mestres das Culturas Tradicionais e Populares e o Programa Festejos Populares do Brasil.


Lula ainda vai distribuir placas de identificação aos mais de 800 pontos de cultura representados. Depois, as placas serão enviadas aos mais de 16 mil pontos certificados em todo o país.


Na passagem por Aracruz, também haverá ação voltada à saúde. O presidente vai entregar 12 micro-ônibus do programa "Agora Tem Especialistas" e 11 vans do "Programa Especial de Saúde do Rio Doce" (Novo Acordo do Rio Doce), do Ministério da Saúde.


A programação da Teia, que se estende até domingo (24), tem ainda apresentações artísticas, debates, rodas de conversa, oficinas, vivências culturais, encontros setoriais, feira de economia solidária e o 5º Fórum Nacional dos Pontos de Cultura.

Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva
Lula vai fazer entregas na área cultural e também de saúde durante visita ao Estado. Wallison Breno/PR

Mais uma visita ao ES

Lula vem ao Espírito Santo pela 15ª vez como presidente da República. A visita mais recente havia sido em julho do ano passado, quando participou da cerimônia para entregas do Novo Acordo do Rio Doce, em Linhares, voltado à reparação socioeconômica das populações atingidas pelo rompimento da Barragem do Fundão, em Mariana (MG), ocorrido em 2015.


Neste terceiro mandato, é a terceira passagem do presidente pelo Estado. Lula também marcou presença na inauguração do Contorno do Mestre Álvaro, na Serra, em dezembro de 2023. Mas o Espírito Santo está na rota de Lula como presidente, participando de eventos importantes da economia e política capixabas, desde 2003. 

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