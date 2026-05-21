Lula participa de encontro da cultura em Aracruz, no ES; acompanhe

Em sua 15ª visita oficial ao Espírito Santo, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) participa, nesta quinta-feira (21), da 6ª Teia Nacional dos Pontos de Cultura, no Sesc de Praia Formosa, em Aracruz, no Norte capixaba. Durante o evento, serão entregues equipamentos culturais e de saúde.





Lula está acompanhado da ministra da Cultura, Margareth Menezes, no evento que reúne, desde a terça-feira (19), agentes culturais, coletivos, mestres e mestras das culturas populares, povos tradicionais, representantes da sociedade civil e gestores públicos. A expectativa é que o presidente chegue ao encontro às 10 horas.





Durante a agenda, o presidente vai anunciar a entrega de mais 89 unidades do MovCeus, equipamentos culturais itinerantes, adaptados com biblioteca, estúdio audiovisual, recursos tecnológicos, oficinas e cinema ao ar livre, levando infraestrutura cultural a localidades historicamente desassistidas.





Também serão assinados o decreto de reestruturação do Conselho Nacional de Política Cultural (CNPC), além de portarias que regulamentam a Rede Nacional de Mestras e Mestres das Culturas Tradicionais e Populares e o Programa Festejos Populares do Brasil.





Lula ainda vai distribuir placas de identificação aos mais de 800 pontos de cultura representados. Depois, as placas serão enviadas aos mais de 16 mil pontos certificados em todo o país.





Na passagem por Aracruz, também haverá ação voltada à saúde. O presidente vai entregar 12 micro-ônibus do programa "Agora Tem Especialistas" e 11 vans do "Programa Especial de Saúde do Rio Doce" (Novo Acordo do Rio Doce), do Ministério da Saúde.





A programação da Teia, que se estende até domingo (24), tem ainda apresentações artísticas, debates, rodas de conversa, oficinas, vivências culturais, encontros setoriais, feira de economia solidária e o 5º Fórum Nacional dos Pontos de Cultura.