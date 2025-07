Visita a Linhares é 14ª passagem oficial de Lula pelo ES; relembre todas

Marco da exploração do pré-sal

Em setembro de 2008, Lula esteve no Espírito Santo para uma visita emblemática: a inauguração do primeiro poço da camada de pré-sal, celebrado à época como a nova fronteira da exploração de petróleo do país e do mundo. A cerimônia aconteceu no Litoral Sul do Estado, no campo de Jubarte, um dos cinco que compõem o Parque das Baleias. O presidente também sobrevoou o Aeroporto de Vitória, que estava com o contrato suspenso e com as obras paralisadas, e admitiu que estava em dívida com o Espírito Santo devido ao atraso da obra, prometida para o ano anterior.