Vitória tem ato contra projeto que pode reduzir pena de Bolsonaro

Protesto realizado neste domingo (14), na Ufes, faz parte de mobilização contra o PL da Dosimetria, aprovado na última quarta (10) pela Câmara dos Deputados

Publicado em 14 de dezembro de 2025 às 18:02

Um protesto contra o Projeto de Lei da Dosimetria foi realizado no campus de Goiabeiras da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), em Vitória, neste domingo (14). A ação faz parte de uma movimentação nacional contra a proposta, que prevê redução do tempo de prisão de condenados por tentativa de golpe de Estado e pela invasão às sedes dos Três Poderes, em Brasília, em 8 de janeiro de 2023. O texto já foi aprovado na Câmara dos Deputados, na última quarta-feira (10), e agora será analisado pelo Senado.

Conforme o g1, cálculos do relator da proposta na Câmara, Paulinho da Força (Solidariedade-SP) apontam que o tempo de prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) – um dos condenados pela tentativa de golpe de Estado – pode cair de 27 anos e 3 meses para cerca de 2 anos e meio, caso o projeto passe a vigorar.

Convocado em todo o país, o protesto teve a participação de movimentos sociais, sindicais, estudantis e de representantes de partidos de esquerda, como o deputado federal Helder Salomão (PT). Em entrevista ao fotojornalista Carlos Alberto Silva, de A Gazeta, o parlamentar destacou a importância da manifestação.

"É bom que a gente lembre da PEC da Blindagem. As manifestações de setembro culminaram com a derrubada do PL da Blindagem no Senado Federal e nós esperamos o mesmo agora. Em todo o Brasil, estamos reunidos para denunciar mais uma manobra de alguns parlamentares que querem blindar criminosos. É importante dizer que a redução das penas, chamada de PL da Dosimetria, vai beneficiar o ex-presidente Bolsonaro, mas beneficia, por exemplo, criminosos como Fernandinho Beira-Mar, Marcola e outros, porque eles terão o tempo de prisão fechada diminuído, se esta lei for aprovada", detalhou o petista.

Em todo o Brasil

Os protestos aconteceram em ao menos 15 capitais: Salvador, Brasília, Belo Horizonte, Manaus, Belém, Natal, São Luís, João Pessoa, Campo Grande, Maceió, Teresina, Cuiabá, Florianópolis, São Paulo, Rio de Janeiro, Recife e Porto Alegre. As manifestações em terras fluminenses e paulistas começaram por volta das 14h com público visivelmente menor do que dos atos de 21 de setembro, contra a PEC da Blindagem, que reuniram cerca de 40 mil pessoas cada.

Na Avenida Paulista, o carro de som se posicionou no quarteirão entre as ruas Itapeva e Peixoto Gomide em frente ao Masp, onde os manifestantes se reuniram. O ato no Rio de Janeiro ocupa um quarteirão da avenida Atlântica, em Copacabana, e começou às 14h, com discursos de representantes de diferentes categorias sociais e ato musical, com a presença de Caetano Veloso, Gilberto Gil, Paulinho da Viola e Lenine.

As falas se concentram em críticas ao presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos). Um dos trios foi coberto com uma bandeira com o rosto de Motta e a inscrição "Congresso inimigo do povo". Houve também discurso contra a escala de trabalho 6x1.

Em Salvador, os manifestantes se concentraram na altura do Morro do Cristo e saíram em passeata pela orla da Barra. Eles carregavam um boneco representando o presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), com cartazes que o chamavam de covarde, corrupto e golpista. Outros manifestantes levavam cartazes chamando o Congresso Nacional de "inimigo do povo" e comparando os parlamentares a criminosos.

"Com esse Congresso não dá" e "sem anistia para golpistas de ontem e de hoje" foram algumas das frases estampadas em faixas carregadas pelos manifestantes em diferentes estados.

O PL da Dosimetria ainda tem que passar pelo Senado. O presidente da Casa, senador Davi Alcolumbre (União-AP), disse que a matéria deve ser votada ainda neste ano. Nesse caso, a proposta precisa ser votada nesta semana, antes do recesso parlamentar de fim de ano.

Como votaram os deputados do ES?

O PL foi aprovado na Câmara dos Deputados na madrugada de quarta-feira (10). O texto-base do Projeto de Lei da Dosimetria reduz as penas e o tempo de prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e dos demais condenados por tentativa de golpe de Estado, incluindo os envolvidos nos atentados de 8 de janeiro de 2023.

Ao todo, foram 291 votos a favor, 148 votos contra e 1 abstenção; 72 deputados estavam ausentes. A maioria da bancada capixaba na Câmara foi favorável ao projeto. Entre os 10 deputados federais que representam o Espírito Santo, sete votaram a favor, dois foram contra e um esteve ausente. Confira abaixo o placar.

Amaro Neto (Republicanos) - Sim

Da Vitoria (PP) - Sim

Evair de Melo (PP) - Sim

Dr. Victor Linhalis (Podemos) - Sim

Gilson Daniel (Podemos) - Sim

Gilvan da Federal (PL) - Sim

Helder Salomão (PT) - Não

Jack Rocha (PT) - Não

Messias Donato (Republicanos) - Sim

Paulo Folleto (PSB) - Ausente, mas favorável ao projeto.

