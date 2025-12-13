Encontro

Philipe Lemos se filia ao Podemos de olho em disputa para deputado federal

Evento do partido contou com a presença do deputado federal Gilson Daniel, presidente estadual do Podemos, da presidente nacional do partido, deputada federal Renata Abreu, e do vice-governador do Espírito Santo, Ricardo Ferraço

Publicado em 13 de dezembro de 2025 às 18:18

Philipe Lemos se filiou ao Podemos Crédito: Divulgação

Durante encontro estadual realizado neste sábado (13) em Cariacica, o Podemos registrou nomes filiados ao partido. Um deles foi o do jornalista Philipe Lemos, que se colocou como pré-candidato a deputado federal. O evento contou com a presença do deputado federal Gilson Daniel, presidente estadual do partido, da presidente nacional do partido, deputada federal Renata Abreu, e do vice-governador do Espírito Santo, Ricardo Ferraço (MDB).

Além disso, também ingressaram na agremiação Alessandro Broedel, diretor do Incaper e ex-prefeito de Sooretama; Cyntia Grillo, secretária de Estado de Trabalho, Assistência e Desenvolvimento Social; José Ramos, vice-prefeito de Iúna; e José Marcos, vice-prefeito de Muqui.

O encontro contou ainda com a presença e o anúncio público dos deputados estaduais Bruno Resende e Fabrício Gandini, que, por questão legal, formalizarão suas filiações durante a janela partidária de março. Com isso, o Podemos Espírito Santo passará a contar com quatro deputados estaduais.

Também oficializou sua filiação Paulo do Almoço Solidário de Vila Velha, pré-candidato a deputado estadual, e de Lucas Arca de Noé, ativista e referência na pauta do bem-estar animal no Espírito Santo, que ficará responsável por conduzir a Pasta Podemos Pelos Animais, lançada oficialmente durante o evento.

A programação reuniu prefeitos, vice-prefeitos, vereadores e lideranças de todas as regiões do Estado. Entre os filiados presentes, estavam os deputados estaduais Alexandre Xambinho e Allan Ferreira, além dos prefeitos Wanderson Bueno (Viana), Bruno Pella (Rio Bananal), Duda Zanotti (Ibiraçu), Iracy Baltar (Montanha), Romário (Iúna) e Toninho Bittencourt (Marataízes). A ex-deputada federal Lauriete esteve presente e confirmou que tentará no próximo ano retornar ao Congresso Nacional.

