Alexandre de Moraes autoriza Bolsonaro a fazer ultrassom

Advogados do ex-presidente pediram autorização para que ele deixe a Superintendência da Polícia Federal de Brasília, onde está preso, para passar por novos procedimentos de saúde

Publicado em 14 de dezembro de 2025 às 08:56

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes autorizou o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) a receber um médico para fazer um exame de ultrassonografia. A decisão foi tomada nesta sexta-feira (12).

"As visitas dos médicos do sentenciado, devidamente cadastrados, não necessitam de prévia comunicação, observando-se as determinações legais e judiciais anteriormente fixadas", diz o despacho. A ultrassonografia foi solicitada nessa quinta (11).

Os advogados de Bolsonaro pediram na última terça-feira (9) autorização para que ele deixe a Superintendência da Polícia Federal de Brasília, onde está preso, para passar por novos procedimentos de saúde.

Segundo a defesa, o ex-presidente precisa de cirurgia para quadro de soluços e hérnia, o que demandaria internação imediata com duração de 5 a 7 dias. Diante disso, Moraes determinou uma perícia para avaliar a necessidade do procedimento.

Ministro Alexandre de Moraes durante julgamento de Bolsonaro no STF Crédito: Rosinei Coutinho/STF

