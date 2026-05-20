Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Letícia Gonçalves

Ricardo não vai encontrar Lula em visita presidencial no ES

Presidente da República vai cumprir agenda em Aracruz na quinta-feira (21)

Publicado em 20 de Maio de 2026 às 15:46

Públicado em 

20 mai 2026 às 15:46
Letícia Gonçalves

Colunista

Letícia Gonçalves

Lula e Ricardo Ferraço
Lula e Ricardo Ferraço Wallison Breno/PR e Carlos Alberto Silva

O governador Ricardo Ferraço (MDB) não vai ao encontro do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), em agenda a ser realizada nesta quinta-feira (21) em Aracruz.

Em nota enviada pela assessoria de imprensa do governador, o emedebista afirmou que segue "concentrado nas agendas do governo do estado e nas entregas que estamos realizando para os capixabas, o que exige presença constante nas ações locais e trabalho permanente em favor do povo capixaba".

Ricardo não tem relação política e tampouco eleitoral com o PT ou com Lula. Quando era vice-governador, durante a gestão de Renato Casagrande (PSB), o emedebista já não compareceu a eventos que contaram com a presença do presidente no Espírito Santo.

Agora, como governador, havia a dúvida se, por uma questão institucional ou da liturgia do cargo, digamos assim, Ricardo apareceria em público ao lado do líder petista.

A resposta, como se vê, é não.

"O Espírito Santo recebe com respeito institucional o presidente Lula em sua rápida visita ao nosso Estado (comunicada com prazo muito reduzido), para encontro com participantes de evento cultural de caráter nacional, organizado sob coordenação geral do governo federal", diz ainda a nota.

O texto não menciona nenhum fator político. Mas é esse o contexto, nos bastidores.  

.


A íntegra da nota de Ricardo Ferraço

O Espírito Santo recebe com respeito institucional o presidente Lula em sua rápida visita ao nosso Estado (comunicada com prazo muito reduzido), para encontro com participantes de evento cultural de caráter nacional, organizado sob coordenação geral do governo federal. 


Como governador, sigo concentrado nas agendas do Governo do Estado e nas entregas que estamos realizando para os capixabas, o que exige presença constante nas ações locais e trabalho permanente em favor do povo capixaba.


Desejo uma excelente estadia a todos os participantes do evento Teia 2026 e aproveito para convidá-los a conhecer melhor o nosso Espírito Santo: nossas praias, montanhas, cultura, gastronomia e a hospitalidade do nosso povo. 


Seguimos trabalhando para fazer do Espírito Santo, cada vez mais, o Brasil que dá certo.

Letícia Gonçalves

Graduada em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2006, como estagiaria no Gazeta Online/ CBN Vitoria. Em 2008, passou a atuar como reporter da radio. Em 2012, migrou para a editoria de Politica de A Gazeta, tambem como reporter. Exerceu a funcao de editora-adjunta de 2020 ate 2021, quando assumiu a coluna Leticia Goncalves.

Tópicos Relacionados

ricardo ferraço Letícia Gonçalves Lula
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Vitória foi pensada muito antes da explosão dos automóveis
Vitória acelera, mas acelera mal
Painel Educares 2026
Painel Educares debate IA e a importância do olhar humano no mercado de trabalho
Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, durante reunião do Comitê Gestor do Pacto Nacional de Prevenção aos Feminicídios
Redes sociais terão que retirar conteúdo íntimo vazado em até duas horas

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados