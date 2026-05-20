Ricardo não vai encontrar Lula em visita presidencial no ES

A íntegra da nota de Ricardo Ferraço
O Espírito Santo recebe com respeito institucional o presidente Lula em sua rápida visita ao nosso Estado (comunicada com prazo muito reduzido), para encontro com participantes de evento cultural de caráter nacional, organizado sob coordenação geral do governo federal.
Como governador, sigo concentrado nas agendas do Governo do Estado e nas entregas que estamos realizando para os capixabas, o que exige presença constante nas ações locais e trabalho permanente em favor do povo capixaba.
Desejo uma excelente estadia a todos os participantes do evento Teia 2026 e aproveito para convidá-los a conhecer melhor o nosso Espírito Santo: nossas praias, montanhas, cultura, gastronomia e a hospitalidade do nosso povo.
Seguimos trabalhando para fazer do Espírito Santo, cada vez mais, o Brasil que dá certo.