Lula vem ao ES na próxima semana para evento cultural em Aracruz

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) pode vir ao Espírito Santo no próximo dia 21. A expectativa é que o petista participe da da abertura da Teia Nacional dos Pontos de Cultura. O evento promovido pelo Ministério da Cultura vai acontecer em Aracruz, no Norte do Estado, entre os dias 19 e 24 deste mês.





A possível vinda do presidente da República ao Espírito Santo foi confirmada à reportagem de A Gazeta por lideranças do Partido dos Trabalhadores (PT) em território capixaba, bem como por representantes da bancada federal no Congresso.





Entre os representantes do governo Lula que deverão estar no evento, a única presença confirmada até agora é da ministra da Cultura, Margareth Menezes. A deputada federal Jack Rocha (PT) também deve integrar a agenda.

A primeira visita de Lula ao Espírito Santo em 2026 estava prevista para março, visando à participação no mesmo evento, que precisou ser adiado.





Caso se confirme, será a 15ª vez que Lula visitará o Espírito Santo. A última ocorreu em Linhares, no Norte do Estado, em julho do ano passado, sendo a segunda do atual mandato. Na ocasião, o petista participou do evento do Novo Acordo do Rio Doce, voltado à reparação socioeconômica das populações atingidas pelo rompimento da Barragem do Fundão, em Mariana (MG). A cerimônia de anúncio marcou o início dos pagamentos do Programa de Transferência de Renda (PTR) para agricultores familiares e pescadores





A outra visita ocorreu em dezembro de 2023, para a inauguração do Contorno do Mestre Álvaro, na Serra,