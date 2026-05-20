Homem cai em emboscada, é espancado e tem pertences roubados em Linhares

A vítima relatou à polícia que havia perdido o ônibus para Teixeira de Freitas (BA) e estava em um bar próximo ao terminal quando foi abordada por uma mulher, que lhe ofereceu abrigo para passar a noite em uma barraca às margens do Rio Doce.





Ele disse que aceitou o convite e que, ao chegar ao local, foi surpreendido por um homem e uma mulher, que passaram a agredi-lo com um cabo de enxada. Ainda de acordo com o relato, os suspeitos roubaram dois aparelhos celulares, roupas, documentos pessoais e a quantia de R$ 1 mil. Após as agressões, ele procurou a polícia.