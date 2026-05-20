Homem cai em emboscada, é espancado e tem pertences roubados em Linhares

Um homem de 33 anos foi agredido e teve os pertences roubados após perder o ônibus na rodoviária de Linhares, região Norte do Espírito Santo, e ser atraído para uma barraca no Cais do Porto do Rio Doce, no Centro da cidade, na madrugada de quarta-feira (20).
A vítima relatou à polícia que havia perdido o ônibus para Teixeira de Freitas (BA) e estava em um bar próximo ao terminal quando foi abordada por uma mulher, que lhe ofereceu abrigo para passar a noite em uma barraca às margens do Rio Doce.
Ele disse que aceitou o convite e que, ao chegar ao local, foi surpreendido por um homem e uma mulher, que passaram a agredi-lo com um cabo de enxada. Ainda de acordo com o relato, os suspeitos roubaram dois aparelhos celulares, roupas, documentos pessoais e a quantia de R$ 1 mil. Após as agressões, ele procurou a polícia.
As equipes da Guarda Civil Municipal realizaram buscas na região e localizaram os suspeitos no bairro Araçá em uma área conhecida pelo tráfico de drogas. Com eles, os agentes encontraram um aparelho celular, uma passagem de ônibus em nome da vítima e um canivete. Os objetos foram reconhecidos pela vítima.
Durante as buscas, a mochila da vítima contendo roupas e documentos pessoais, também foi encontrada. Os três suspeitos foram encaminhados para a Delegacia Regional de Linhares, onde o caso será investigado.