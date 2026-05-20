Professor e servidora são condenados em R$ 530 mil por esquema de propina na Ufes

Uma decisão da Justiça Federal condenou uma servidora e um professor da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) a devolverem mais de R$ 500 mil aos cofres públicos por propina recebida, segundo o processo, durante a gestão de contratos firmados entre a instituição de ensino superior e a empresa CEP Serviços e Projetos, responsável por atividades de limpeza e manutenção nos campi da instituição.





A sentença foi assinada pela juíza Maria Cláudia de Garcia Paula Allemand, da 5ª Vara Federal Cível de Vitória, na última quinta-feira (14).





A decisão condena Antônio Paulo Nascimento ao pagamento de multa civil de R$ 50 mil. Ele é apontado no processo como sócio oculto da empresa beneficiada pelo esquema, apesar de atuar como professor da Ufes em regime de dedicação exclusiva.





Já a servidora Rosália Antunes de Souza foi condenada a devolver R$ 200 mil aos cofres públicos, referentes ao valor das irregularidades cometidas e à multa civil aplicada. Segundo a ação, ela teria recebido propina para beneficiar a CEP em contratos com a universidade.





Vânia Maria Cestaro Pereira, identificada na ação como sócia formal da empresa, foi multada em R$ 15 mil por participação nas irregularidades.





Além das condenações individuais, os réus terão de devolver, de forma solidária, R$ 271.125,95 aos cofres públicos. O valor corresponde aos prejuízos provocados pelo esquema denunciado pelo Ministério Público Federal (MPF) em 2022, segundo o andamento processual.





Com base na sentença judicial, a soma total dos valores pecuniários da condenação, incluindo multas individuais, perda de bens e o ressarcimento solidário ao erário, é de R$ 536.125,95. O dinheiro das reparações deverá ser revertido para Ufes, que terminou lesada pelas irregularidades.





A reportagem de A Gazeta não conseguiu contato com os advogados dos réus, apesar das tentativas feitas ao longo da tarde desta quarta-feira (20), por meio dos telefones vinculados aos escritórios de defesa.





Também não houve retorno dos contatos feitos com representantes ligados à empresa citada no processo como peça central das irregularidades. A Ufes foi procurada, por meio da assessoria de comunicação, para comentar a decisão da 5ª Vara Federal Cível de Vitória. Em caso de manifestação, este texto será atualizado.