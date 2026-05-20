Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Improbidade

Professor e servidora são condenados em R$ 530 mil por esquema de propina na Ufes

Justiça apontou troca de favores envolvendo os servidores na gestão de contratos de empresa com a universidade, entre 2013 e 2016, para serviços de limpeza e manutenção nos campi

Publicado em 20 de Maio de 2026 às 17:10

Tiago Alencar

Tiago Alencar

Publicado em 

20 mai 2026 às 17:10
Campus de Goiabeiras da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes)
Campus de Goiabeiras da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes). Ricardo Medeiros

Uma decisão da Justiça Federal condenou uma servidora e um professor da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) a devolverem mais de R$ 500 mil aos cofres públicos por propina recebida, segundo o processo, durante a gestão de contratos firmados entre a instituição de ensino superior e a empresa CEP Serviços e Projetos, responsável por atividades de limpeza e manutenção nos campi da instituição.


A sentença foi assinada pela juíza Maria Cláudia de Garcia Paula Allemand, da 5ª Vara Federal Cível de Vitória, na última quinta-feira (14).


A decisão condena Antônio Paulo Nascimento ao pagamento de multa civil de R$ 50 mil. Ele é apontado no processo como sócio oculto da empresa beneficiada pelo esquema, apesar de atuar como professor da Ufes em regime de dedicação exclusiva. 


Já a servidora Rosália Antunes de Souza foi condenada a devolver R$ 200 mil aos cofres públicos, referentes ao valor das irregularidades cometidas e à multa civil aplicada. Segundo a ação, ela teria recebido propina para beneficiar a CEP em contratos com a universidade.


Vânia Maria Cestaro Pereira, identificada na ação como sócia formal da empresa, foi multada em R$ 15 mil por participação nas irregularidades.


Além das condenações individuais, os réus terão de devolver, de forma solidária, R$ 271.125,95 aos cofres públicos. O valor corresponde aos prejuízos provocados pelo esquema denunciado pelo Ministério Público Federal (MPF) em 2022, segundo o andamento processual.


Com base na sentença judicial, a soma total dos valores pecuniários da condenação, incluindo multas individuais, perda de bens e o ressarcimento solidário ao erário, é de R$ 536.125,95. O dinheiro das reparações deverá ser revertido para Ufes, que terminou lesada pelas irregularidades.


A reportagem de A Gazeta não conseguiu contato com os advogados dos réus, apesar das tentativas feitas ao longo da tarde desta quarta-feira (20), por meio dos telefones vinculados aos escritórios de defesa.


Também não houve retorno dos contatos feitos com representantes ligados à empresa citada no processo como peça central das irregularidades. A Ufes foi procurada, por meio da assessoria de comunicação, para comentar a decisão da 5ª Vara Federal Cível de Vitória. Em caso de manifestação, este texto será atualizado.

Direcionamento de licitações

Na ação, o MPF afirma que a servidora recebeu R$ 100 mil em propina entre 2013 e 2016 para beneficiar a CEP em dois contratos firmados com a universidade.


Em 2013, a então diretora de manutenção da Ufes assumiu a gestão de um contrato voltado à prestação de serviços de manutenção predial e limpeza. Já em 2014, passou a fiscalizar um novo contrato da empresa com a universidade, desta vez relacionado à limpeza e desobstrução de redes de drenagem e fossas sépticas.


Segundo os autos, a servidora recebeu os valores para favorecer a empresa nos contratos e flexibilizar a fiscalização dos serviços prestados pela CEP.


O montante teria sido pago por meio de 31 depósitos bancários realizados diretamente na conta da então diretora de manutenção. Conforme o processo, ela recebeu depósitos recorrentes de R$ 4.500 entre 2013 e 2016.


Na defesa apresentada à Justiça, a servidora negou favorecimento à empresa e irregularidades na condução dos contratos. Alegou que sua participação nas licitações limitou-se “à elaboração de orçamento-base e à análise técnica das propostas”.


Sobre os valores recebidos, sustentou que o professor e sócio da empresa teria oferecido ajuda financeira pessoal, em razão de um tratamento de fertilização realizado à época.

Professor é apontado como figura central do esquema

O professor Antônio Paulo Nascimento é tratado no processo como uma das principais figuras do esquema de favorecimento dentro da Ufes. Segundo as investigações, ele atuava como elo entre a empresa e a servidora responsável pela fiscalização dos contratos.


Durante as apurações conduzidas pela Polícia Federal, Controladoria-Geral da União (CGU) e Auditoria Interna da Ufes, foi identificado que Antônio exercia a função de administrador de fato e sócio oculto da CEP, embora não aparecesse formalmente no quadro societário da empresa.


Ainda conforme o processo, ele frequentava diariamente a sede da companhia, era reconhecido por funcionários como o “verdadeiro responsável” e representava a empresa perante terceiros.


A sentença destaca que o professor, por atuar em regime de dedicação exclusiva na universidade, estava legalmente impedido de administrar empresa privada — especialmente uma contratada pela própria Ufes.


As investigações apontaram ainda que ele realizou quatro operações bancárias para a servidora Rosália Antunes de Souza, entre 2013 e 2015, somando R$ 10 mil. Os repasses ocorreram durante a execução dos contratos da CEP com a universidade e foram tratados pela Justiça como pagamento de propina.


Segundo a decisão, Antônio contribuiu diretamente para o favorecimento ilícito da empresa e para os danos ao erário causados por sobrepreços nos contratos de manutenção e limpeza.


Relatórios técnicos, depoimentos de testemunhas e provas produzidas na esfera penal confirmaram, de acordo com a sentença, que ele comandava a empresa nos bastidores.


Na defesa, Antônio alegou que os pagamentos à servidora eram empréstimos pessoais destinados ao tratamento de fertilização. A tese, no entanto, foi rejeitada pela Justiça por falta de documentos que comprovassem o acordo ou a devolução dos valores.


Além da multa de R$ 50 mil e do ressarcimento solidário, ele também foi proibido de contratar com o poder público por oito anos. Cabe recurso.

Sócia formal da empresa também fez depósito, diz processo

Segundo a sentença, Vânia Maria Cestaro Pereira aparecia formalmente como sócia da CEP Serviços e Projetos Ltda., empresa que mantinha contratos de limpeza e manutenção com a Ufes.


De acordo com o processo, ela realizou um depósito de R$ 3 mil para a servidora Rosália Antunes de Souza em novembro de 2014.


Para a Justiça, o pagamento integrou o conjunto de transferências feitas pela empresa e seus representantes à servidora responsável por fiscalizar os contratos da própria CEP dentro da universidade.


A decisão afirma que a participação de Vânia foi menor em comparação aos demais réus, mas suficiente para caracterizar envolvimento nos atos de improbidade administrativa.


Na defesa, a acusada sustentou que o depósito correspondia ao pagamento por serviços particulares prestados por Rosália à empresa, relacionados a contratos com outros órgãos públicos.Também alegou ausência de provas de enriquecimento ilícito, dano ao erário ou intenção de praticar irregularidades, além de levantar questões processuais, como prescrição e supostas falhas na ação inicial.


A juíza rejeitou os argumentos ao afirmar que não foram apresentados documentos capazes de comprovar os serviços alegados, como contrato, recibos ou notas fiscais. Para a sentença, não houve demonstração mínima da legalidade do pagamento.

Veja Também 

Campus de Goiabeiras da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes)

Professor e servidora são condenados em R$ 530 mil por esquema de propina na Ufes

Carteira de habilitação, CNH, motorista

Exame toxicológico na 1ª CNH gera dúvidas e Detran-ES esclarece

Policiais do Batalhão de Trânsito da Polícia Militar isolaram a área do acidente fatal

Morre segunda vítima de acidente entre moto e micro-ônibus em Vila Velha

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Política UFES espírito santo Polícia Federal MPF
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Castro será julgado nos EUA 'por vontade própria ou outros meios': as acusações dos EUA contra ex-presidente de Cuba e mais 5 pessoas
Vídeo mostra momentos antes de acidente com mortes em cruzamento da Serra
Vídeo mostra momentos antes de acidente com mortes em cruzamento na Serra
Giovanna Neves, de 22 anos, morta em BH
PC prende suspeito de matar estudante em MG após caso ser tratado como suicídio

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados