Morre segunda vítima de acidente entre moto e micro-ônibus em Vila Velha

Morreu na última sexta-feira (15) a segunda vítima do acidente entre uma motocicleta e um micro-ônibus registrado na Avenida Carlos Lindenberg, em Vila Velha, no fim da tarde de quinta-feira (14). Adelvan Correia dos Santos, de 47 anos, estava internado no Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), em Vitória, após se ferir na colisão.





A informação foi confirmada pela Polícia Científica do Espírito Santo (PCIES), que informou ter sido acionada para recolher o corpo da vítima na unidade hospitalar. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico-Legal (IML), em Vitória.





No dia do acidente, a passageira da motocicleta, identificada como Roseli Martins, morreu ainda no local. Ela estava na garupa da moto, que fazia uma corrida por aplicativo. O acidente aconteceu em um trecho em obras da Avenida Carlos Lindenberg, na região do bairro Planalto.