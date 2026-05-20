Morre segunda vítima de acidente entre moto e micro-ônibus em Vila Velha

Morreu na última sexta-feira (15) a segunda vítima do acidente entre uma motocicleta e um micro-ônibus registrado na Avenida Carlos Lindenberg, em Vila Velha, no fim da tarde de quinta-feira (14). Adelvan Correia dos Santos, de 47 anos, estava internado no Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), em Vitória, após se ferir na colisão.
A informação foi confirmada pela Polícia Científica do Espírito Santo (PCIES), que informou ter sido acionada para recolher o corpo da vítima na unidade hospitalar. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico-Legal (IML), em Vitória.
No dia do acidente, a passageira da motocicleta, identificada como Roseli Martins, morreu ainda no local. Ela estava na garupa da moto, que fazia uma corrida por aplicativo. O acidente aconteceu em um trecho em obras da Avenida Carlos Lindenberg, na região do bairro Planalto.
Imagens de câmeras de videomonitoramento (veja acima) registraram o momento em que a motocicleta ultrapassa o coletivo pela direita, no sentido Vila Velha-Vitória. Na sequência, o veículo desliza e os ocupantes são projetados para debaixo do micro-ônibus.
Segundo os trabalhos periciais realizados no local, foram encontradas marcas de frenagem e constatado que a motocicleta realizou a ultrapassagem pela direita antes da queda.
Em entrevista à repórter Isabelle Oliveira, da TV Gazeta, Cláudio Freitas, pai do motorista do micro-ônibus, contou que o filho ficou abalado após o acidente. “Ele falou que estava vindo normal, quando, de repente, ele olhou e a moto estava ao lado dele, já desequilibrada, e aí caíram embaixo do ônibus. Ele ainda tentou frear, mas foi muito rápido”, relatou.
Moradores da região afirmam que as obras na avenida têm contribuído para o aumento do risco de acidentes. A Carlos Lindenberg passa por intervenções para implantação do corredor exclusivo do Expresso GV.
Na ocasião, agentes da Guarda Municipal de Vila Velha abriram passagem em um trecho do canteiro de obras para permitir desvios e reduzir os impactos no trânsito, que ficou totalmente interditado e registrou congestionamento de mais de dois quilômetros.