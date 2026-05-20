“Existem muitos contextos diferentes do que é ser mulher no Brasil”, diz Aline Midlej

Acho que o desafio se dá cotidianamente. Muito do que vivemos nas relações fora do trabalho se reproduz no ambiente corporativo. Por mais que existam espaços com um trabalho importante de equidade de gênero e valorização da diversidade, ainda há uma cultura sendo enfrentada dentro das empresas.





Ser mulher — e, no meu caso, ser uma mulher negra — agrega camadas que dificultam a ascensão, sobretudo no sentido de fazer valer a própria autoridade e o próprio valor. Tudo passa por relações de poder. Como uma mulher que não ocupa esses espaços consegue furá-los, muitas vezes sendo a primeira?





Eu fui a primeira muitas vezes na televisão, em situações diferentes. E, conforme você rompe essas barreiras, também passa a comunicar por que elas existem e o que foi necessário para atravessá-las. São barreiras que parecem invisíveis, mas são muito visíveis para quem está passando por elas.





Quando uma mulher consegue ascender e transpor essas barreiras, ela abre caminho para muitas outras. Mostra que é possível e, principalmente, mostra o que precisa ser feito para que essas barreiras não se ergam novamente.





Consigo visualizar essas barreiras na minha vida desde o momento em que me formei. Ao mesmo tempo, acho que existe o desafio de não pensar nelas o tempo todo. A gente precisa viver sabendo que elas estão ali. A gente sente, percebe, visualiza, mas não pode ficar focada apenas nisso. É preciso focar na caminhada, no que você sabe fazer e na busca por aliados — mulheres e homens que entendam, de fato, a importância de ter mulheres decidindo e atuando. Já está comprovado que mulheres na liderança trazem resultado.