Moto desliza e passageira morre atropelada por micro-ônibus em Vila Velha

Um acidente entre um micro-ônibus e uma motocicleta resultou na morte de uma mulher, na Avenida Carlos Lindenberg, em Vila Velha, no fim da tarde desta quinta-feira (14). A vítima, identificada como Roseli Martins, era passageira da moto, que fazia uma corrida por aplicativo. A perícia da Polícia Científica a identificou por uma nota fiscal encontrada com ela.





Quando passavam pelo trecho em obras da via, na região do bairro Planalto, houve o acidente fatal. O condutor da moto se feriu e precisou ser socorrido pelo Samu/192 e levado para um hospital. Em razão do acidente, a via ficou totalmente interditada, com registro de engarrafamento superior a dois quilômetros.





Imagens de câmeras de videomonitoramento da região registraram o momento em que a moto ultrapassa o coletivo pela direita no sentido Vila Velha-Vitória, porém o veículo, repentinamente, desliza, projetando os ocupantes para debaixo do ônibus, que acaba passando por cima dos dois (veja acima).





Agentes da Guarda Municipal de Vila Velha, com o apoio de populares, abriram passagem em um trecho do canteiro de obras para possibilitar o desvio do trânsito e atenuar os impactos no trânsito.