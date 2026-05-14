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Na Carlos Lindenberg

Moto desliza e passageira morre atropelada por micro-ônibus em Vila Velha

Vítima estava na garupa da moto; ao passar pelo coletivo, a motocicleta deslizou e ela e o piloto foram parar debaixo do veículo

Publicado em 14 de Maio de 2026 às 19:41

Murilo Cuzzuol

Murilo Cuzzuol

Publicado em 

14 mai 2026 às 19:41

Um acidente entre um micro-ônibus e uma motocicleta resultou na morte de uma mulher, na Avenida Carlos Lindenberg, em Vila Velha, no fim da tarde desta quinta-feira (14). A vítima, identificada como Roseli Martins, era passageira da moto, que fazia uma corrida por aplicativo. A perícia da Polícia Científica a identificou por uma nota fiscal encontrada com ela.


Quando passavam pelo trecho em obras da via, na região do bairro Planalto, houve o acidente fatal. O condutor da moto se feriu e precisou ser socorrido pelo Samu/192 e levado para um hospital. Em razão do acidente, a via ficou totalmente interditada, com registro de engarrafamento superior a dois quilômetros.


Imagens de câmeras de videomonitoramento da região registraram o momento em que a moto ultrapassa o coletivo pela direita no sentido Vila Velha-Vitória, porém o veículo, repentinamente, desliza, projetando os ocupantes para debaixo do ônibus, que acaba passando por cima dos dois (veja acima).


Agentes da Guarda Municipal de Vila Velha, com o apoio de populares, abriram passagem em um trecho do canteiro de obras para possibilitar o desvio do trânsito e atenuar os impactos no trânsito.

Policiais do Batalhão de Trânsito da Polícia Militar isolaram a área do acidente fatal
 Isabelle Oliveira

Em entrevista à repórter Isabelle Oliveira, da TV Gazeta, Cláudio Freitas, pai do motorista do ônibus, explicou que o filho ficou em estado de choque após a confirmação do óbito da mulher no local e contou sobre o acidente.


"Ele falou que estava vindo normal, quando, de repente, ele olhou e a moto estava ao lado dele, já desequilibrada, e aí caíram embaixo do ônibus. Ele ainda tentou frear, mas foi muito rápido", contou Freitas.


Moradores da região e o pai do condutor do micro-ônibus relatam que as condições atuais do trecho favorecem acidentes como o ocorrido nesta quinta. 


A Lindenberg passa por obras para a construção do Expresso GV, corredor exclusivo para ônibus. A reportagem procurou a Secretaria de Mobilidade e Infraestrutura, responsável pela execução do projeto, e o espaço segue aberto para um posicionamento em relação aos questionamentos da população.


Os trabalhos periciais ainda constataram marcas de frenagem e atestaram que a moto realizou uma ultrapassagem pela direita do coletivo e indo o chão na sequência na frente do micro-ônibus.  

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