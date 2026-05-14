PF prende 42 pessoas em operação no Espírito Santo, Minas e Rondônia

Uma operação da Polícia Federal (PF), deflagrada na manhã desta quarta-feira (14), prendeu 42 pessoas e cumpriu 54 mandados de busca e apreensão nos estados de Minas Gerais, Espírito Santo e Rondônia. Entre os municípios capixabas onde houve prisões estão Cachoeiro de Itapemirim e Iúna, no Sul do Estado.





A Operação Elo Quebrado foi realizada em conjunto com a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública de Minas Gerais. Dos presos, 31 eram foragidos da Justiça por crimes como tráfico de drogas, homicídio, roubo, furto, violência doméstica, ameaça e inadimplência de pensão alimentícia. Outros 11 suspeitos foram presos em flagrante por tráfico de drogas.





As ações ocorreram nos municípios mineiros de Manhuaçu, Martins Soares, Santa Margarida, Lajinha, Simonésia, Espera Feliz, Matipó, Vargem Alegre, Manhumirim e Pedra Bonita, além de Cachoeiro de Itapemirim e Iúna, no Espírito Santo, e Alto Paraíso, em Rondônia. A operação contou com a participação das polícias Militar e Civil de Minas Gerais, com apoio das PMs do Espírito Santo e de Rondônia.



