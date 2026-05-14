João Bosco e atrações internacionais são destaques no Santa Jazz 2026

Santa Teresa, na região serrana do Espírito Santo, recebe entre os dias 12 e 14 de junho a 13ª edição do Santa Jazz, festival que reúne grandes nomes da música brasileira e internacional em uma programação que mistura jazz, blues, MPB, soul, bossa nova e música instrumental.
Entre os destaques deste ano estão João Bosco, o inglês Bill Laurance Trio, os norte-americanos Stanley Jordan e Iretta & The Simi Brothers e a banda canadense The Brooks.
Reconhecido como um dos principais festivais de jazz e blues do país, o Santa Jazz acontece no Parque de Exposições de Santa Teresa e deve movimentar o turismo e a economia local durante o início da temporada de inverno no Espírito Santo.
A programação será dividida entre atrações gratuitas e pagas. Os shows noturnos de sexta-feira (12) e sábado (13) terão ingressos vendidos ao público, enquanto as apresentações diurnas de sábado e domingo serão gratuitas.
João Bosco é um dos principais destaques da edição
Um dos momentos mais aguardados do festival será o show de João Bosco, que sobe ao palco na noite de sexta-feira (12). Com mais de cinco décadas de carreira, o artista mineiro é reconhecido por unir samba, jazz, MPB e bossa nova em composições que marcaram gerações da música brasileira.
No repertório, o público deve ouvir clássicos como “O Bêbado e a Equilibrista”, “O Ronco da Cuíca” e “Papel Machê”, além de músicas do álbum “Boca Cheia de Frutas”, trabalho mais recente do cantor.
Outro destaque internacional é o guitarrista norte-americano Stanley Jordan, conhecido mundialmente pela técnica de tapping executada com as duas mãos. No espetáculo “Stanley Jordan Plays Jimi”, ele revisita a obra de Jimi Hendrix em versões que misturam jazz, blues e rock.
A programação internacional também inclui o Bill Laurance Trio, diretamente da Inglaterra. Liderado por Bill Laurance, integrante fundador do grupo Snarky Puppy, o trio apresenta uma sonoridade que combina jazz contemporâneo, improvisação e influências eletrônicas.
Representando o Canadá, a banda The Brooks promete um dos shows mais dançantes do festival, misturando funk, soul, afrobeat, jazz e R&B.
Festival movimenta turismo e economia criativa
Além dos shows, o Santa Jazz aposta na experiência cultural e gastronômica. O evento contará com adegas, cervejarias artesanais e praça de alimentação com pratos inspirados na culinária italiana, característica marcante de Santa Teresa.
Ao longo de suas 13 edições, o festival se consolidou como um dos eventos culturais mais importantes do Espírito Santo, reunindo música, turismo e economia criativa em um período de alta movimentação turística na região serrana.
Criador do festival, Zé Olavo Medici afirma que o Santa Jazz ajudou a fortalecer a cidade como destino cultural no país.
O Santa Jazz nasceu com o propósito de aproximar o público de grandes nomes da música brasileira e internacional em um ambiente acolhedor, sofisticado e culturalmente rico
Zé Olavo Medici, criador do festival
Programação
Dia 12/06 – sexta-feira – ENTRADA PAGA
19h – Abertura
19h30 / 21h / 23h – programação no Palco Colibri
Palco Imigrantes
21h – Alexandre Borges Sexteto & Bruno Santos (BRA)
23h – João Bosco (BRA)
00h30 – The Brooks (CAN)
Dia 13/06 – sábado – PROGRAMAÇÃO GRATUITA
11h – Abertura dos portões
11h30 / 13h / 14h30 – programação no Palco Colibri
Palco Imigrantes
Blues da Tarde
12h – Saulo Simonassi, Dona Fran e Marco Antônio (ES)
13h30 – Iretta & The Simi Brothers (USA/BRA)
15h – Omar Coleman & Igor Prado – Funky and Blue (USA/BRA)
16h – Encerramento da programação diurna
Dia 13/06 – sábado – PROGRAMAÇÃO PAGA
20h – Abertura dos portões
20h30 / 23h30 / 0h – programação no Palco Colibri
Palco Imigrantes
21h30 – Paolo Di Sabatino e Zanna (ITA/BRA)
23h – Bill Laurence Trio (ING)
00h30 – Staley Jordan Plays Jimi (USA)
Dia 14/06 – domingo – ENTRADA GRATUITA
11h – Abertura dos portões
11h30 / 13h / 14h30 – programação no Palco Colibri
Palco Imigrantes
12h – Marcelo Coelho Compondo na Rua (ES)
13h30 – Celso Fonseca (BRA)
15h – Jamz (BRA)