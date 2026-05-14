João Bosco e atrações internacionais são destaques no Santa Jazz 2026

Santa Teresa, na região serrana do Espírito Santo, recebe entre os dias 12 e 14 de junho a 13ª edição do Santa Jazz, festival que reúne grandes nomes da música brasileira e internacional em uma programação que mistura jazz, blues, MPB, soul, bossa nova e música instrumental.





Entre os destaques deste ano estão João Bosco, o inglês Bill Laurance Trio, os norte-americanos Stanley Jordan e Iretta & The Simi Brothers e a banda canadense The Brooks.





Reconhecido como um dos principais festivais de jazz e blues do país, o Santa Jazz acontece no Parque de Exposições de Santa Teresa e deve movimentar o turismo e a economia local durante o início da temporada de inverno no Espírito Santo.





A programação será dividida entre atrações gratuitas e pagas. Os shows noturnos de sexta-feira (12) e sábado (13) terão ingressos vendidos ao público, enquanto as apresentações diurnas de sábado e domingo serão gratuitas.