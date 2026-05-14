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Bairro São Francisco

Guarda apreende submetralhadora caseira em Cariacica

Publicado em

14 mai 2026 às 16:03
Família que morreu em acidente na BR 101, em Jaguaré, foi velada e enterrada em Cariacica
Família que morreu em acidente na BR 101, em Jaguaré, foi velada e enterrada em Cariacica Crédito: Fabrício Christ/ TV Gazeta

Uma submetralhadora caseira foi apreendida pela Guarda de Cariacica, no bairro São Francisco, na noite desta quarta-feira (13). Na mesma operação — intitulada de Sossego — 35 munições de calibre 9 milímetros, dois carregadores, um punhal e nove veículos em situação irregular foram encontrados. 


A corporação informou que as equipes abordaram 42 pessoas e vistoriaram quatro carros e 23 motocicletas. A ação faz parte da campanha Maio Amarelo, contra acidentes de trânsito, além de ações de combate à criminalidade, segundo a gestão do município

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Lucas Gaviorno

Estagiário / [email protected]
Lucas Gaviorno
Ufa, que alívio!

Bebê de 7 dias se engasga com leite materno e é salva por PMs em Anchieta

Publicado em 14/05/2026 às 13:45

Uma bebê de apenas sete dias foi socorrida por policiais militares após apresentar um quadro de asfixia por engasgo com leite materno. O caso aconteceu na tarde de quarta-feira (13), em Anchieta, no litoral Sul capixaba. 


Para conseguir ajuda, a mãe foi até a 10ª Companhia Independente da PM. Uma câmera de videomonitoramento registrou o momento em que ela e a pequena menina chegaram ao local. Desesperada, a mulher entregou a filha para os militares, que realizaram procedimentos de desengasgo. Após alguns segundos, a menina expeliu um pouco de leite e recuperou os movimentos normais. (Veja vídeo acima)


Depois que o procedimento foi realizado, a recém-nascida foi devolvida à mãe, que a deixou numa posição vertical para facilitar a respiração. Uma ambulância do Samu/192 foi ao local e conduziu a menina para avaliação médica. A bebê passou por exames e ficou em observação, mas já está bem.

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Lucas Gaviorno

Estagiário / [email protected]
Lucas Gaviorno
Violência

Homem mata o próprio irmão a machadadas após discussão em Anchieta

Publicado em 14/05/2026 às 13:39

Um homem de 33 anos foi morto a golpes de machado pelo próprio irmão, de 32 anos, após uma discussão na manhã desta quinta-feira (14), na localidade de Goembê, em Anchieta, Litoral Sul do Espírito Santo. Segundo a Polícia Militar, o suspeito tentou se esconder em um matagal, mas acabou detido e levado para a delegacia do município.


De acordo com a polícia, a vítima, identificada como Ivan Nascimento Vieira, foi atingida por golpes de machado na cabeça. A mãe dos irmãos contou aos militares que presenciou o crime. Segundo ela, a vítima tinha problemas psicológicos e, durante a briga, Evandro Nascimento Vieira, de 32 anos, atacou o irmão com vários golpes.


Após o crime, o suspeito se escondeu em uma área de mata próxima à residência, mas foi localizado pelos policiais militares. Conforme a corporação, ele confessou o assassinato. O homem e a arma utilizada no crime foram encaminhados para a delegacia de Anchieta.


Procurada, a Polícia Civil informou que o caso segue em investigação e que mais informações sobre os procedimentos adotados pelo delegado responsável serão divulgadas após a conclusão das oitivas. O corpo da vítima será encaminhado para a Seção Regional de Medicina Legal (SML) da Polícia Científica, em Cachoeiro de Itapemirim.

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Beatriz Caliman

Repórter / [email protected]
Beatriz Caliman
'Elo Quebrado'

PF prende 42 pessoas em operação no Espírito Santo, Minas e Rondônia

Publicado em 14/05/2026 às 13:34
Operação Elo Quebrado cumpre mandados de prisão em MG e no Sul do ES
Operação Elo Quebrado cumpre mandados de prisão em MG e no Sul do ES Divulgação/ Polícia Federal

Uma operação da Polícia Federal (PF), deflagrada na manhã desta quarta-feira (14), prendeu 42 pessoas e cumpriu 54 mandados de busca e apreensão nos estados de Minas Gerais, Espírito Santo e Rondônia. Entre os municípios capixabas onde houve prisões estão Cachoeiro de Itapemirim e Iúna, no Sul do Estado.


A Operação Elo Quebrado foi realizada em conjunto com a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública de Minas Gerais. Dos presos, 31 eram foragidos da Justiça por crimes como tráfico de drogas, homicídio, roubo, furto, violência doméstica, ameaça e inadimplência de pensão alimentícia. Outros 11 suspeitos foram presos em flagrante por tráfico de drogas.


As ações ocorreram nos municípios mineiros de Manhuaçu, Martins Soares, Santa Margarida, Lajinha, Simonésia, Espera Feliz, Matipó, Vargem Alegre, Manhumirim e Pedra Bonita, além de Cachoeiro de Itapemirim e Iúna, no Espírito Santo, e Alto Paraíso, em Rondônia. A operação contou com a participação das polícias Militar e Civil de Minas Gerais, com apoio das PMs do Espírito Santo e de Rondônia.


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Beatriz Caliman

Repórter / [email protected]
Beatriz Caliman
No bairro Glória

Detento do semiaberto é morto a tiros após sair para trabalhar em Vila Velha

Publicado em 14/05/2026 às 11:51

Um detento do regime semiaberto foi morto a tiros após sair do presídio para trabalhar, durante a madrugada desta quinta-feira (14), no bairro Glória, em Vila Velha. Segundo a Polícia Militar, a vítima tinha 39 anos. O nome dele não foi divulgado. 


De acordo com a Secretaria de Estado da Justiça (Sejus), o interno cumpria pena na Casa de Custódia de Vila Velha (Cascuvv), unidade destinada ao regime semiaberto. O homem estava preso desde abril de 2021 por tráfico de drogas e receptação. Ele também tinha passagens por furto, roubo e crimes relacionados a porte de arma.


Em nota, a Polícia Civil informou que o caso é investigado pela Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vila Velha. Até o momento, ninguém foi preso. 


No último dia 5, um crime semelhante foi registrado no mesmo bairro. Na ocasião, um detento do semiaberto, de 40 anos, também foi assassinado a tiros na saída das Cascuvv para realizar trabalho externo.

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Júlia Afonso

Repórter / [email protected]
Júlia Afonso
Sorte

Aposta de Vitória fatura mais de R$ 600 mil na Lotofácil

Publicado em 14/05/2026 às 11:50
Uma aposta simples de Vitória acertou os 15 números sorteados no concurso 3684 da Lotofácil, realizado na noite de quarta-feira (13), em São Paulo. O bilhete premiado faturou R$646.806,37. Outra aposta feita em Itapetinga, na Bahia, também marcou as quinze dezenas e vai receber o mesmo valor.

Os números sorteados foram: 1 - 3 - 5 - 6 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 23

Segundo a Caixa Econômica Federal, o jogo capixaba foi registrado pela internet, ao custo de R$ 3,50. O próximo concurso acontece nesta quinta-feira (14), com prêmio estimado em R$ 2 milhões.
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Nayra Loureiro

Repórter / [email protected]
Nayra Loureiro
Polícia

Homem é assassinado a tiros dentro de carro em Colatina

Publicado em 14/05/2026 às 11:09
Crime aconteceu no bairro Bela Vista
Vítima de 40 anos foi baleada no banco do motorista Reprodução | Leitor A Gazeta

Um homem de 40 anos foi assassinado a tiros no bairro Bela Vista, em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo, na noite de quarta-feira (13). Felipe Pereira Lucas foi encontrado dentro de um carro, sentado no banco do motorista, já sem vida.


Segundo testemunhas, dois suspeitos chegaram ao local e efetuaram disparos contra a vítima. De acordo com a Polícia Militar, Felipe tinha passagem pela polícia por tráfico de drogas.


A perícia foi acionada e o corpo encaminhado para a Seção Regional de Medicina Legal (SML) de Colatina, onde passará por exame de necropsia. O veículo da vítima foi removido para um pátio credenciado do Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (Detran|ES).


A Polícia Civil informou que o caso segue sob investigação da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Colatina. Até o momento, nenhum suspeito foi detido.

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Adrielle Mariana

Repórter / [email protected]
Adrielle Mariana
'No Space'

Operação prende jovens e mulher por tráfico de drogas em Marataízes

Publicado em 14/05/2026 às 09:02
Operação contra o tráfico de drogas em Marataízes
Operação contra o tráfico de drogas em Marataízes Polícia Civil

Dois jovens, de 19 e 20 anos, e uma mulher de 62 anos, foram presos em flagrante por tráfico de drogas e associação para o tráfico na localidade conhecida como Buraca, em Marataízes, na tarde de quarta-feira (13). Segundo a Polícia Civila ação fez parte da quarta fase da Operação No Space, que tem como objetivo combater o tráfico de drogas no balneário.


Com apoio da Polícia Militar, os agentes realizaram uma campana em meio à vegetação próxima ao imóvel utilizado para a comercialização de entorpecentes. Com os suspeitos e em um depósito localizado em uma área de mata ao lado do ponto de tráfico, foram apreendidas pedras de crack, pinos de cocaína, buchas de maconha, R$ 1.187,55 em dinheiro e seis aparelhos celulares, que serão encaminhados para perícia.


Segundo o delegado de Marataízes, Thiago Gomes Viana, a operação é um desdobramento de investigações iniciadas pela Polícia Civil. A corporação utilizou trabalho de inteligência e monitoramento por câmeras de vigilância para mapear a estrutura criminosa responsável pelo abastecimento e comercialização de drogas na região nas últimas semanas.


Ainda conforme o delegado, no último dia 5, outras duas pessoas já haviam sido presas por tráfico no mesmo local.

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Beatriz Caliman

Repórter / [email protected]
Beatriz Caliman
Em Ulisses Guimarães

Jovem apontado como gerente de facção é morto a tiros em Vila Velha

Publicado em 14/05/2026 às 08:06
Wellison Nascimento da Silva, conhecido como "Chokito"
Wellison Nascimento da Silva, conhecido como "Chokito" Redes Sociais

Um jovem de 24 anos, apontado como gerente da facção Terceiro Comando Puro (TCP), foi morto a tiros na noite da última quarta-feira (13), no bairro Ulisses Guimarães, em Vila Velha. Wellison Nascimento da Silva, conhecido como "Chokito", foi atingido por disparos no tórax e na axila. 


Conforme apuração da repórter Isabelle Oliveira, da TV Gazeta, integrantes de uma facção rival teriam passado de carro pelo local e efetuado diversos dispros contra a vítima. Após o ataque, os suspeitos fugiram. Moradores relataram à Polícia Militar que ouviram vários tiros na região. 


O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/ 192) foi acionado, mas Wellison não resistiu aos ferimentos e morreu no local. O caso será investigado pela Polícia Civil.

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Redação de A Gazeta

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Redação de A Gazeta
Confusão

Homem furta carro, 'fura' sinal vermelho e bate em carreta na Avenida Vitória

Publicado em 14/05/2026 às 07:02
Carro furtado bate em carreta em Vitória
Carro furtado bate em carreta em Vitória Crédito: Rodrigo Gomes

Um homem de 22 anos furtou um carro no fim da madrugada desta quinta-feira (14) e se envolveu em um acidente na Avenida Vitória, na altura do bairro Consolação, na Capital. O suspeito avançou o sinal vermelho, bateu em uma carreta e, em seguida, atingiu a grade de proteção da ciclovia.


A colisão aconteceu pouco antes das 5h, no cruzamento com a Rua Joaquim Leopoldino Lopes. Segundo apuração da reportagem da TV Gazeta, ninguém ficou ferido. Após a batida, o carro ficou atravessado na pista no sentido Centro de Vitória, ocupando parte da faixa da esquerda da avenida. A parte frontal do automóvel ficou bastante danificada.


O furto do veículo ocorreu no bairro Ilha de Santa Maria. O suspeito relatou à Polícia Militar que quando viu o carro estacionado com a chave sobre o capô, decidiu pegá-lo. Ao sair do bairro e chegar ao cruzamento, ele furou o semáforo e se envolveu no acidente.


Os dois motoristas permaneceram no local. O condutor da carreta foi ouvido liberado, e o motorista do carro foi encaminhado à Delegacia Regional de Vitória. A Polícia Civil informou ele foi autuado em flagrante por furto, falsa identidade e por dirigir sem habilitação, gerando perigo de dano, e, em seguida, encaminhado para o Centro de Triagem, localizado no Complexo Penitenciário Rodrigo Figueiredo da Rosa. 


O veículo furtado será removido para um pátio credenciado do Departamento Estadual de Trânsito (Detran|ES). 


* Com informações do repórter Alberto Borém, da TV Gazeta

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Idosa morre após ser atropelada em Aracruz

Publicado em 13/05/2026 às 15:20
O acidente foi na altura do bairro Jequitibá Leitor A Gazeta

Uma mulher de 74 anos morreu após ser atropelada na manhã desta quarta-feira (13), na ES 257, na altura do bairro Jequitibá, em Aracruz, no Norte do Espírito Santo. O corpo da vítima foi encaminhado para a Seção Regional de Medicina Legal, em Linhares. O nome dela não foi revelado pelas autoridades.

De acordo com a Polícia Militar, a vítima foi atingida por uma caminhonete. O motorista realizou o teste do etilômetro, que deu negativo. Ele foi conduzido à delegacia para prestar esclarecimentos.

A Polícia Civil informou que o caso será investigado pela Delegacia Regional de Aracruz. 

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Luana Luiza

Repórter / [email protected]
Luana Luiza
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