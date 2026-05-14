Guarda apreende submetralhadora caseira em Cariacica

Uma bebê de apenas sete dias foi socorrida por policiais militares após apresentar um quadro de asfixia por engasgo com leite materno. O caso aconteceu na tarde de quarta-feira (13), em Anchieta, no litoral Sul capixaba.





Para conseguir ajuda, a mãe foi até a 10ª Companhia Independente da PM. Uma câmera de videomonitoramento registrou o momento em que ela e a pequena menina chegaram ao local. Desesperada, a mulher entregou a filha para os militares, que realizaram procedimentos de desengasgo. Após alguns segundos, a menina expeliu um pouco de leite e recuperou os movimentos normais. (Veja vídeo acima)





Depois que o procedimento foi realizado, a recém-nascida foi devolvida à mãe, que a deixou numa posição vertical para facilitar a respiração. Uma ambulância do Samu/192 foi ao local e conduziu a menina para avaliação médica. A bebê passou por exames e ficou em observação, mas já está bem.