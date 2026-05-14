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Astrologia

Planeta regente de Gêmeos: entenda a influência de Mercúrio no signo

Astróloga explica como o astro influencia a personalidade, os pensamentos e a forma de se comunicar dos geminianos
Portal Edicase

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Publicado em 14 de Maio de 2026 às 16:54

Mercúrio influencia a comunicação e a curiosidade dos geminianos (Imagem: SN VFX | Shutterstock)
Mercúrio influencia a comunicação e a curiosidade dos geminianos Crédito: Imagem: SN VFX | Shutterstock
Na astrologia, o planeta regente é aquele que governa a energia principal de um signo, influenciando suas características, valores, motivações e a forma como a pessoa tende a agir no mundo. Cada nativo do zodíaco possui um astro que simboliza a maneira como a sua energia se manifesta na vida cotidiana. No caso de Gêmeos, o planeta regente é Mercúrio.

Influência de Mercúrio em Gêmeos 

Mercúrio representa o pensamento, a comunicação e a troca. “É por conta dessa influência que os geminianos costumam ter uma mente rápida, curiosa e inquieta, sempre buscando aprender algo novo, entender diferentes pontos de vista e explorar possibilidades”, explica a astróloga Thaís Mariano. Além disso, a facilidade de adaptação de Gêmeos se deve ao dinamismo do planeta.  
A influência de Mercúrio em Gêmeos pode gerar excesso de pensamentos (Imagem: Sasha_Ivanova | Shutterstock)
A influência de Mercúrio em Gêmeos pode gerar excesso de pensamentos Crédito: Imagem: Sasha_Ivanova | Shutterstock

Desafios gerados por essa regência

A influência de Mercúrio em Gêmeos, por outro lado, pode gerar excesso de pensamentos, dificuldade de foco e uma constante sensação de que existe algo mais interessante acontecendo em outro lugar. “Mercúrio traz velocidade , mas também instabilidade quando não existe uma direção clara”, pontua a astróloga.  

Benefícios da energia da regência

Quando equilibrada, essa regência favorece a criatividade, o senso de humor e a boa comunicação . Conforme Thaís Mariano, Gêmeos cresce quando consegue transformar informação em atitudes conscientes. Por sua vez, Mercúrio ajuda o signo a continuar ativo em sua busca por conhecimento e conexão.

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