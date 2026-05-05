Detento do semiaberto é morto durante saída para o trabalho em Vila Velha

Um detento do regime semiaberto, de 42 anos, foi morto a tiros na manhã desta terça-feira (5), no bairro Glória, em Vila Velha. O crime aconteceu durante a saída para o trabalho externo.
Segundo a Secretaria da Justiça (Sejus), o interno, que só teve as iniciais divulgadas, M.S.S, cumpria pena na Casa de Custódia de Vila Velha (CASCUVV) e estava preso desde agosto de 2019 por tráfico de drogas. Ele á havia passado pelo sistema prisional entre julho de 2009 e dezembro de 2015, também por crimes de tráfico de drogas e homicídio.
A Polícia Civil informou que o caso será investigado pela Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vila Velha. Até o momento, nenhum suspeito foi detido.