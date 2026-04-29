Mãe é intubada e filho é autuado por tentativa de homicídio após incendiar moto no ES

A mãe do homem que incendiou a própria motocicleta durante uma abordagem da Polícia Militar (PM), em Melgaço, Domingos Martins, precisou ser intubada devido à gravidade dos ferimentos. Ela tentou impedir o filho de jogar gasolina no veículo e acabou atingida pelas chamas. O caso aconteceu na terça-feira (28).





O suspeito, identificado como Weverton Pereira Oliveira, de 33 anos, acabou autuado por tentativa de homicídio com emprego de fogo, além dos crimes de incêndio e resistência à ação policial.





De acordo com a Polícia Militar, os agentes participavam da Operação Cavalo de Aço, voltada à fiscalização de motocicletas, quando abordaram o homem. Ele conduzia o veículo sem placa de identificação.





Segundo a PM, Weverton foi informado de que a moto seria removida até a regularização. Ele se exaltou, reagiu agressivamente, criticou a abordagem e deixou o local, retornando pouco depois com a placa. No entanto, ainda conforme a polícia, não havia condições de fixá-la, já que os pontos de encaixe estavam danificados.





Em seguida, o homem saiu novamente e voltou com um galão de gasolina. Imagens de videomonitoramento mostram o momento em que ele despeja o combustível sobre a moto, enquanto a mãe tenta impedir a ação. Logo depois, ele ateia fogo no veículo (vídeo acima).





Nas imagens, os policiais se afastam do local, enquanto a mãe de Weverton, em chamas, rola no chão na tentativa de apagar o fogo e é socorrida pelo próprio filho e por uma mulher que passava pela rua.





Após o incêndio, Weverton foi detido. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192) foi acionado para socorrer a mãe dele, que sofreu queimaduras graves no rosto e nos braços e precisou ser intubada.





Ela foi encaminhada ao Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves, na Serra. O suspeito também foi levado para a unidade, com lesões nos braços.





A motocicleta foi recolhida. De acordo com a Polícia Civil, o caso foi registrado na Delegacia Regional de Venda Nova do Imigrante. O suspeito será encaminhado ao sistema prisional assim que receber alta médica.