Idoso é esfaqueado por colega dentro de casa na Serra

Um idoso de 66 anos foi esfaqueado por um colega no bairro Divinópolis, na Serra, no sábado (13). A vítima foi encontrada em um colchão dentro da casa de um amigo, com ferimentos no braço e no tórax. Segundo a Polícia Militar, o morador relatou que havia saído para comprar bebidas e, ao retornar, encontrou a vítima pedindo ajuda.





Aos policiais, o idoso contou que o autor do ataque seria um colega, que fugiu após o crime. Ele foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/ 192) e encaminhado ao Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves.





A Polícia Civil informou que o caso é investigado pela Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) da Serra. Até a publicação desta reportagem, nenhum suspeito havia sido preso.