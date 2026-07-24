Pai é preso após permitir abuso sexual contra filha com deficiência intelectual no ES

Um homem de 49 foi preso por estupro de vulnerável em São Mateus, no Norte do Espírito Santo, na quinta-feira (23), por permitir que a própria filha fosse abusada sexualmente por outro homem em troca de benefícios. Segundo a Polícia Militar, a vítima é uma mulher de 28 anos com deficiência intelectual.





De acordo com a PM, a denúncia foi feita por uma profissional de uma Unidade Básica de Saúde (UBS) do município. A enfermeira informou que a vítima era acompanhada pelos serviços de saúde em razão de sua condição de vulnerabilidade social e intelectual.





Conforme um relatório elaborado pela equipe da UBS e entregue aos militares, após reassumir os cuidados da filha, o pai passou a levá-la à residência de um homem conhecido na região, onde permitia que ela permanecesse em troca de algum tipo de benefício.





O relatório também informa que moradores viram a mulher entrar em um veículo conduzido por um homem desconhecido por volta das 14h de quarta-feira (22). Ela retornou apenas durante a noite. À equipe da UBS, a mulher relatou que teve relações sexuais nesse dia.