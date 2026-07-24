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Crime

Pai é preso após permitir abuso sexual contra filha com deficiência intelectual no ES

Segundo denúncia feita à PM, o suspeito levava sua filha para manter relações sexuais com outro homem em troca de benefícios

Publicado em 24 de Julho de 2026 às 17:58

Ana Muniz

Ana Muniz

Publicado em 

24 jul 2026 às 17:58

Um homem de 49 foi preso por estupro de vulnerável em São Mateus, no Norte do Espírito Santo, na quinta-feira (23), por permitir que a própria filha fosse abusada sexualmente por outro homem em troca de benefícios. Segundo a Polícia Militar, a vítima é uma mulher de 28 anos com deficiência intelectual.


De acordo com a PM, a denúncia foi feita por uma profissional de uma Unidade Básica de Saúde (UBS) do município. A enfermeira informou que a vítima era acompanhada pelos serviços de saúde em razão de sua condição de vulnerabilidade social e intelectual.


Conforme um relatório elaborado pela equipe da UBS e entregue aos militares, após reassumir os cuidados da filha, o pai passou a levá-la à residência de um homem conhecido na região, onde permitia que ela permanecesse em troca de algum tipo de benefício.


O relatório também informa que moradores viram a mulher entrar em um veículo conduzido por um homem desconhecido por volta das 14h de quarta-feira (22). Ela retornou apenas durante a noite. À equipe da UBS, a mulher relatou que teve relações sexuais nesse dia.

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Após a denúncia, os militares localizaram a vítima e o pai na residência da família. Em seguida, foram até a casa do homem apontado como possível envolvido no caso, mas ele não foi encontrado. Durante as buscas, os militares apreenderam uma espingarda de fabricação caseira.


Segundo a Polícia Civil, o pai foi encaminhado à Delegacia Regional de São Mateus, onde foi autuado em flagrante por estupro de vulnerável, praticado contra alguém que, por enfermidade ou deficiência mental não tem o necessário discernimento para a prática do ato ou não pode oferecer resistência. Em seguida, foi encaminhado ao sistema prisional.


Já a vítima foi levada ao Hospital Roberto Silvares para atendimento médico e, depois, ao Instituto Médico Legal (IML) para os procedimentos periciais.

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