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Incêndios

Polícia investiga outro ataque de adolescentes em pátio da Prefeitura de São Mateus

Dois dos quatro adolescentes suspeitos de incendiar um ônibus escolar e um caminhão no último sábado (18) também participaram do incêndio de outro ônibus no mesmo local, em junho

Publicado em 22 de Julho de 2026 às 14:13

Adrielle Mariana

Adrielle Mariana

Publicado em 

22 jul 2026 às 14:13
Segundo a Polícia Civil, os adolescentes envolvidos têm entre 16 e 17 anos
De acordo com a investigação, o fogo foi iniciado em uma das poltronas com o uso de um isqueiro e um maçarico Raphael Verly
Dois dos quatro adolescentes investigados por incendiar um ônibus escolar e um caminhão no pátio da Secretaria Municipal de Educação de São Mateus, no Norte do Espírito Santo, no último sábado (18), também participaram de outro ataque no mesmo local, registrado em junho deste ano. Segundo a Polícia Civil, na ocasião, um ônibus também foi incendiado.


De acordo com o delegado Bruno Ribeiro, responsável pela investigação, os adolescentes têm entre 16 e 17 anos. Em depoimento, dois deles detalharam como ocorreu o primeiro incêndio, em 22 de junho. Eles relataram que passavam em frente ao pátio quando perceberam que o portão estava aberto. Em seguida, entraram no local e encontraram um ônibus estacionado com as portas abertas. Conforme a investigação, o fogo foi iniciado em uma das poltronas com o uso de um isqueiro e de um maçarico.


No incêndio mais recente, ocorrido no último sábado (18), quatro adolescentes foram identificados. Segundo o delegado, dois deles já haviam participado do ataque anterior. A investigação aponta que o grupo se reuniu em uma praça do bairro e seguiu até o pátio da secretaria, onde entrou pulando o muro. No local, os adolescentes teriam ateado fogo em outro ônibus utilizando novamente um isqueiro e um maçarico. As chamas se espalharam e também destruíram um caminhão.


Segundo Bruno Ribeiro, os adolescentes foram identificados após os investigadores refazerem o trajeto percorrido pelo grupo no dia do incêndio. Durante os depoimentos, os jovens passaram a apontar a participação uns dos outros, e pelo menos dois confessaram envolvimento no ataque ocorrido em junho.


Ainda de acordo com o delegado, todos os adolescentes foram ouvidos na delegacia na presença dos responsáveis, que, conforme a investigação, não tinham conhecimento da participação dos filhos nos crimes. Como não estavam mais em situação de flagrante, eles foram liberados após os depoimentos. A Polícia Civil informou que representará à Justiça pela internação dos envolvidos.


Procurado pela reportagem, o Ministério Público do Estado do Espírito Santo (MPES), por meio da 1ª Promotoria de Justiça Especializada da Infância e Juventude de São Mateus, informou que aguarda o recebimento formal das informações da Polícia Civil para analisar o caso e adotar as medidas cabíveis, conforme prevê o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).


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