Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

  • Início
  • HZ
  • TV e Famosos
  • Morre Luiz Carlos Barreto, um dos maiores produtores de cinema do Brasil, aos 98
Luto

Morre Luiz Carlos Barreto, um dos maiores produtores de cinema do Brasil, aos 98

Ele foi um dos nomes responsáveis por sucessos como 'Dona Flor e seus Dois Maridos' e 'Vidas Secas'
Agência Folha Press

Agência Folha Press

Publicado em 22 de Julho de 2026 às 15:28

Morre Luiz Carlos Barreto, um dos maiores produtores de cinema do Brasil
Morre Luiz Carlos Barreto, um dos maiores produtores de cinema do Brasil Ricardo Borges/Folhapress

Quando Luiz Carlos Barreto nasceu, em Sobral, no Ceará, em 1928, apenas 3 em cada 10 crianças chegavam a completar um ano de vida. Ele dizia que tinha sido um desses três. E a persistência parece lhe ter feito bem. Não apenas se tornou um produtor de cinema, como persistiu, desde os anos 1960, como o mais longevo e um dos mais importantes produtores de cinema no Brasil.


Barreto, ou Barretão, como era chamado por amigos e adversários, morreu na madrugada desta quarta-feira (22), no Rio de Janeiro, aos 98 anos. Ele deixa uma obra monumental, em títulos como "Vidas Secas", "Terra em Transe", "Dona Flor e seus Dois Maridos", entre tantos outros. Foi ainda colunista deste jornal durante a Copa do Mundo de 2002.


A informação foi confirmada por sua filha, Paula Barreto. Barretão havia sofrido um acidente há dois anos e quatro meses e estava paraplégico desde então. Ele estava internado desde segunda-feira no Hospital Copa Star. Detalhes sobre o que motivou a internação não foram divulgados.

Ele deixa a mulher, a também produtora Lucy Barreto, e os filhos Paula, produtora, e Bruno, cineasta, além de netos.


Ainda adolescente, iniciou-se no jornalismo em O Democrata, jornal do Partido Comunista cearense que fechou as portas em 1947, quando a legenda foi extinta para efeitos legais. Não se abateu. Foi para o Rio de Janeiro, onde conseguiu emprego na revista O Cruzeiro, o veículo de circulação nacional mais célebre e influente daquela época, onde se tornaria repórter e fotojornalista.


O trabalho na revista o levou a ser correspondente na França, como repórter e fotógrafo. Chegou a ingressar no Idhec, a escola francesa de cinema, mas saiu de lá poucos dias depois, pois não suportava a importância que era dada à teoria. Preferia frequentar os estúdios franceses e acompanhar as filmagens, o que lhe era facilitado pela carta de correspondente.


A ligação com o cinema surgiu depois que voltou ao Brasil e conheceu Glauber Rocha ao acompanhar as filmagens de "Barravento". Por coincidência, Glauber montou o filme numa moviola que ficava na casa de Barreto. E quem montava o filme era ninguém menos que Nelson Pereira dos Santos. A ligação com o cinema estava feita para sempre.

Veja Também 

Preta Gil

Último pedido de Preta Gil antes de morrer é revelado por amigos

Renato Machado

Morre Renato Machado, ex-apresentador do Bom Dia Brasil, aos 83 anos

O ator Josh Grisetti, morto aos 44 anos, em cena de 'Maravilhosa Sra. Maisel'

Morre o ator Josh Grisetti, da sitcom 'Maravilhosa Sra. Maisel', aos 44 anos

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Luto Cinema Filme Morte
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
'Meu app de atividade física soube que eu estava grávida antes de mim'
Caso aconteceu na terça-feira (21)
Casal e mais dois são presos com drogas, armas e R$ 14 mil em São Mateus
Urna eletrônica: confira locais de votação
Saiba quais são as 7 cidades onde é possível votar em trânsito no ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados