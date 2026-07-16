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Luto

Morre Renato Machado, ex-apresentador do Bom Dia Brasil, aos 83 anos

Jornalista morreu na manhã desta quinta-feira (16) na Clínica São Vicente, na Gávea, Zona Sul da capital fluminense
Agência Folha Press

Agência Folha Press

Publicado em 16 de Julho de 2026 às 10:36

O jornalista Renato Machado
O jornalista Renato Machado Acervo/TV Globo

Renato Machado, ex-apresentador do Bom Dia Brasil, morreu hoje, aos 83 anos, no Rio de Janeiro.


O que aconteceu

O jornalista morreu na manhã desta quinta-feira (16) na Clínica São Vicente, na Gávea, zona sul do Rio. A informação foi divulgada pela GloboNews. Splash entrou em contato com a clínica e aguarda retorno.

Renato Machado foi um dos nomes mais conhecidos do telejornalismo da TV Globo, onde trabalhou por mais de quatro décadas. Ele apresentou o Jornal da Globo e o RJTV, integrou a bancada do Jornal Nacional e atuou como correspondente internacional e repórter especial.

Entre 1996 e 2010, ele foi apresentador e editor-chefe do Bom Dia Brasil. No período, ajudou a reformular o telejornal ao lado de Leilane Neubarth e, depois, de Renata Vasconcellos, com mais interação em estúdio e entradas ao vivo de repórteres e comentaristas.

Carreira no jornalismo e passagens pelo exterior

A trajetória de Renato Machado no jornalismo começou em 1969, no Jornal do Brasil. Ele entrou na TV Globo treze anos depois e participou da cobertura da Guerra das Malvinas, um de seus primeiros trabalhos de grande repercussão na emissora.

Em 1983, ele se tornou correspondente em Londres e acompanhou eventos marcantes na Europa. De lá, cobriu os atentados terroristas em Paris, em 1986, e o desastre nuclear de Chernobyl.

Para ser telejornalista é necessário um acúmulo de conhecimento. É saber curiosidades sobre grua, tráfego de câmera, enquadramento, cores, texto, edição. É uma troca. Um universo de aprendizado que, a cada dia, você vê que você erra

Renato Machado ao Memória Globo

Renato voltou a ser correspondente internacional em Londres em setembro de 2011. Nesse período, participou da cobertura de fatos como o ataque ao jornal francês "Charlie Hebdo", em 2015, os 95 anos de Nelson Mandela e a crise econômica na Grécia.

Paixão por vinhos

O jornalista Renato Machado foi um grande admirador de vinhos e teve papel de destaque nos lendários Encontros Internacionais do Vinho em Pedra Azul (ES). Organizado nos anos 1990 e início dos 2000 pela Sociedade dos Amigos do Vinho (Soaves), o evento de luxo contou com a participação do jornalista em várias edições como apreciador e também como palestrante.

Renato também assinou a coluna "Em Volta da Mesa",  em O Globo, e republicada em A Gazeta no suplemento "Prazer & Cia", que circulava todas as sextas-feiras.

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