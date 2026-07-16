Morre Renato Machado, ex-apresentador do Bom Dia Brasil, aos 83 anos

Renato Machado, ex-apresentador do Bom Dia Brasil, morreu hoje, aos 83 anos, no Rio de Janeiro.
O que aconteceu
O jornalista morreu na manhã desta quinta-feira (16) na Clínica São Vicente, na Gávea, zona sul do Rio. A informação foi divulgada pela GloboNews. Splash entrou em contato com a clínica e aguarda retorno.
Renato Machado foi um dos nomes mais conhecidos do telejornalismo da TV Globo, onde trabalhou por mais de quatro décadas. Ele apresentou o Jornal da Globo e o RJTV, integrou a bancada do Jornal Nacional e atuou como correspondente internacional e repórter especial.
Entre 1996 e 2010, ele foi apresentador e editor-chefe do Bom Dia Brasil. No período, ajudou a reformular o telejornal ao lado de Leilane Neubarth e, depois, de Renata Vasconcellos, com mais interação em estúdio e entradas ao vivo de repórteres e comentaristas.
Carreira no jornalismo e passagens pelo exterior
A trajetória de Renato Machado no jornalismo começou em 1969, no Jornal do Brasil. Ele entrou na TV Globo treze anos depois e participou da cobertura da Guerra das Malvinas, um de seus primeiros trabalhos de grande repercussão na emissora.
Em 1983, ele se tornou correspondente em Londres e acompanhou eventos marcantes na Europa. De lá, cobriu os atentados terroristas em Paris, em 1986, e o desastre nuclear de Chernobyl.
Para ser telejornalista é necessário um acúmulo de conhecimento. É saber curiosidades sobre grua, tráfego de câmera, enquadramento, cores, texto, edição. É uma troca. Um universo de aprendizado que, a cada dia, você vê que você erra
Renato Machado ao Memória Globo
Renato voltou a ser correspondente internacional em Londres em setembro de 2011. Nesse período, participou da cobertura de fatos como o ataque ao jornal francês "Charlie Hebdo", em 2015, os 95 anos de Nelson Mandela e a crise econômica na Grécia.
Paixão por vinhos
O jornalista Renato Machado foi um grande admirador de vinhos e teve papel de destaque nos lendários Encontros Internacionais do Vinho em Pedra Azul (ES). Organizado nos anos 1990 e início dos 2000 pela Sociedade dos Amigos do Vinho (Soaves), o evento de luxo contou com a participação do jornalista em várias edições como apreciador e também como palestrante.
Renato também assinou a coluna "Em Volta da Mesa", em O Globo, e republicada em A Gazeta no suplemento "Prazer & Cia", que circulava todas as sextas-feiras.