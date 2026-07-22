"Xinguei como um cidadão revoltado", diz presidente da Câmara de Vitória

Um dia após proferir palavrões depois de anunciar o encerramento da sessão da Câmara Municipal de Vitória, o presidente da Casa, Anderson Goggi (Republicanos), comentou a situação no plenário.





“Eu fiz um desabafo. Xinguei. Não tenho vergonha em falar que eu xinguei quando a sessão terminou. Xinguei como um cidadão revoltado com o que aconteceu", explicou o vereador sobre a fala captada pelo sistema de som.





O motivo da revolta de Goggi, disse ele, foi o esvaziamento da sessão em “um dos dias mais importantes para o município de Vitória”. Os vereadores votariam a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) na sessão de terça-feira (21), que terminou com o presidente esbravejando: “Eu quero é que se ****! Vai todo mundo tomar no ** e que meu *** cresça!”.





A falta de quórum, segundo a coluna Vitor Vogas, foi uma forma de protesto dos vereadores contra o pedido da Prefeitura de Vitória para que Goggi enviasse à Corregedoria da Câmara um requerimento de instauração de processo disciplinar contra o vereador Professor Jocelino (PT), a fim de que ele tivesse o mandato cassado ou, no mínimo, suspenso por 30 dias.