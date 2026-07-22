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Eleições 2026

Cidade do ES tem mais eleitores do que habitantes em 2026; entenda

Uma das explicações é que muitos eleitores continuam votando em uma cidade onde não moram mais. Confira a relação entre eleitores e moradores do ES

Publicado em 22 de Julho de 2026 às 11:21

Leticia Orlandi

Leticia Orlandi

Publicado em 

22 jul 2026 às 11:21
Uma cidade do ES tem mais eleitores do que habitantes
Uma cidade do ES tem mais eleitores do que habitantes Freepik

Em uma cidade do Espírito Santo, o número de eleitores aptos a votar no próximo dia 4 de outubro é maior do que o total de moradores do município. 


Em Ponto Belo, município localizado no Norte do Espírito Santo, são 6.500 eleitores e 6.497 moradores, de acordo com o último Censo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), de 2022. Na prática, há três eleitores a mais do que habitantes.


A situação, mesmo que pareça improvável, não é novidade. Nas eleições municipais de 2024, Ponto Belo era o único município com número de votantes maior que o de moradores, com 161 eleitores a mais. O mesmo ocorreu em outros três municípios capixabas nas eleições de 2022. 


Outros municípios ainda chamam a atenção pela elevada proporção de eleitores em relação à população total. São Domingos do Norte, por exemplo, tem um eleitorado equivalente a 98,24% da população. 


Já em Divino São Lourenço e Dores do Rio Preto, ambas as cidades têm índice de 96,4% de eleitores. A análise foi feita por A Gazeta, a partir dos dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e do Censo de 2022.


Lembrando que o voto é obrigatório para todos os brasileiros alfabetizados entre 18 e 70 anos de idade e opcional para os analfabetos, jovens de 16 e 17 anos e idosos com mais de 70 anos.

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Essa diferença tem algumas explicações, como o tempo de atualização dos dados populacionais do IBGE — o último foi o Censo de 2022. Desde então, muitas pessoas mudaram de cidade ou Estado e registraram o novo domicílio ao atualizar o título de eleitor, fazendo com que o número de eleitores em determinado lugar aumente, enquanto os dados sobre moradores continuem os mesmos. 


O Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo (TRE-ES) informa que o caso de Ponto Belo é explicado pelo conceito de "domicílio eleitoral", que é o lugar onde a pessoa tem vínculo e escolhe votar.


"Esse vínculo pode ser porque ela mora, trabalha, estuda, tem família ou mantém atividades naquele município. Não é obrigatório que o domicílio eleitoral seja o mesmo do endereço de residência", detalha o tribunal.

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