Cidade do ES tem mais eleitores do que habitantes em 2026; entenda

Em uma cidade do Espírito Santo, o número de eleitores aptos a votar no próximo dia 4 de outubro é maior do que o total de moradores do município.





Em Ponto Belo, município localizado no Norte do Espírito Santo, são 6.500 eleitores e 6.497 moradores, de acordo com o último Censo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), de 2022. Na prática, há três eleitores a mais do que habitantes.





A situação, mesmo que pareça improvável, não é novidade. Nas eleições municipais de 2024, Ponto Belo era o único município com número de votantes maior que o de moradores, com 161 eleitores a mais. O mesmo ocorreu em outros três municípios capixabas nas eleições de 2022.





Outros municípios ainda chamam a atenção pela elevada proporção de eleitores em relação à população total. São Domingos do Norte, por exemplo, tem um eleitorado equivalente a 98,24% da população.





Já em Divino São Lourenço e Dores do Rio Preto, ambas as cidades têm índice de 96,4% de eleitores. A análise foi feita por A Gazeta, a partir dos dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e do Censo de 2022.





Lembrando que o voto é obrigatório para todos os brasileiros alfabetizados entre 18 e 70 anos de idade e opcional para os analfabetos, jovens de 16 e 17 anos e idosos com mais de 70 anos.